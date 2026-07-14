Ak Parti’li Yüce’nin ‘Allah’ın rızasına uygun kıyafet’ çağrısına Dilipak’tan destek: İçlerindekini dışa vuruyorlar! Önce içlerinin temizlenmesi gerek!

AK Parti eski Milletvekili Said Yüce'nin, başta LC Waikiki olmak üzere hazır giyim sektörüne yönelik yaptığı "ahlaka uygun kıyafet" çağrısı kamuoyunda büyük karşılık buldu. Çocuklara yönelik kıyafetlerde daha muhafazakâr seçenekler sunulmasını isteyen Yüce'nin açıklamalarına milletin önemli bir kesiminin yanı sıra Abdurrahman Dilipak'tan da dikkat çeken bir destek geldi.

ALLAH’IN RIZASINA UYGUN KIYAFET BULAMIYORUZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Said Yüce, çocuk kıyafeti üreten firmalara seslenerek, hassasiyet sahibi ailelerin çocuklarına "Allah'ın rızasına uygun kıyafet" bulmakta zorlandığını söyledi.

Yüce, mağazalarda ağırlıklı olarak "dar, kısa ve vücuda yapışan" kıyafetlerin satıldığını söyleyerek, muhafazakâr ailelerin tercih edebileceği ürünlerin artırılmasını istedi. Hazır giyim markalarına çağrıda bulunan Yüce, bu ürünler için mağazalarda özel reyonlar oluşturulmasının faydalı olacağını da ifade etti. Açıklamasında Batı merkezli moda anlayışını da eleştiren Yüce, "Amerika ve Avrupa, Siyonist menşeili zındıka komiteleri ve onların yerli iş birlikçileri moda adı altında Müslüman toplumları ve nesillerimizi zehirliyor" ifadelerini kullandı. Yüce, Ticaret Bakanlığı'nı da göreve davet etti.

DİLİPAK'TAN CEVAP: SORUN SADECE MİNİ ETEK DEĞİL

Yüce'nin açıklamaları üzerine Abdurrahman Dilipak da sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Dilipak, tartışmanın yalnızca mini etek ya da çocuk kıyafetleriyle sınırlı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sadece mini etek değil, transparan giyecekler, o kadın ve erkek streç pantolonlar, vücudu sararak şeklini alan kıyafetler, açık göbekler, dövmeler... Hangisini sayacaksınız ki. Kıyafetleri ile içlerindekini dışa vuruyorlar. Belki en önce içlerinin temizlenmesi gerekir."