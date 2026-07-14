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Gündem CHP'li belediye 15 Temmuz pankartını söktü! Şehidimiz Ömer Halisdemir için skandal sözler
Gündem

CHP'li belediye 15 Temmuz pankartını söktü! Şehidimiz Ömer Halisdemir için skandal sözler

Yeniakit Publisher
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Hamamyolu'na asılan parkartını keserek indiren CHP'li Odunpazarı Belediyesi bünyesinde çalışan güvenlik görevlisi ile AK Partililer arasında tartışma yaşandı. 15 Temmuz pankartını indiren CHP'li belediye görevlisi, darbe gecesi FETÖ'cü komutanı durdururken şehito lan kahraman Ömer Halisdemir için "Kim o" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin püskürtülmesinin 10'uncu yıldönümüne dair yapılacak etkinliklerin bilgisini içeren ve Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde asılı olan pankart, dün gece saatlerinde bölgede görevli Odunpazarı Belediyesi'nde görevli güvenlik görevlileri tarafından ipleri kesilerek indirildi. Bunu fark eden AK Parti İl Teşkilât Başkanı Erkan Koca ve Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer durumuma müdahale edip, pankartı yeniden astı.

Duruma tepkisini dile getiren Koca'nın açıklamasının hemen ardından olay yerine gelen güvenlik görevlisi, pankartın izinsiz asıldığını düşündüğü için indirildiklerini dile getirdi.

Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer, güvenlik görevlilerine, "Pankartın iplerini keserken Ömer Halisdemir'den utandın mı utanmadın mı?" sorusunu yöneltti. Güvenlik görevlisi soruya, "Kim o ?" diyerek cevap verdi.

Konuyla alakalı AK Parti İl Teşkilât Başkanı Erkan Koca, "15 Temmuz Milli Beraberlik ve Demokrasi Bayramı'mız var. Hain FETÖ darbe girişimine karşı 251 şehit verdik. Ömer Halis Demir gibi nice kahramanlarımız var. Biz de 15 Temmuz'da Valilik Meydanı'nda valiliğimizin düzenlediği hem FETÖ darbesini kınamak için hem de şehitlerimizi anmak için 15 Temmuz'da Valilik Meydanı'nda tüm vatandaşlarımızla beraber olacağız. Biz bununla alakalı Hamamyolu Caddesi'nde pankartlarımızı asıyoruz.

Bu pankartlarda hiçbir siyasi partinin amblemi bulunmamaktadır. Valiliğimiz pankartı ve bu pankartlar yazı şeklinde tüm kurumlara asılacağı belirtilmiştir. Fakat ne hikmet, ne hazımsızlıksa Odunpazarı Belediyesi zabıtaları ve özel güvenlikler bu pankartlarımızı kestiler. Biz bu 15 Temmuz hazımsızlığını anlamış değiliz. Nice Ömer Halisdemir'ler vatan için canlarından oldular. Şehit oldular. Bizler de pankartlarmızı günler boyu pankartlarımızın başında nöbet bekleriz" diyerek tepki gösterdi.

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Yorumlar

Neron11

Savcılık hemen o güvenlik görevlisini içeri almalı, bu resmen fetoye destek vermektir

gurbetçi

Yunan giderken bıraktığı artıkları hala bitiremedik
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