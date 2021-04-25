Son torba yasada neler var? Torba yasa maddeleri neler?

Gelen son dakika haberine göre; bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni torba kanun teklifi TBMM'de kabul edilecek. Meclis’te kabul edilmesi beklenen bu yasa sonrasında binlerce vatandaş bu teklifin maddelerine ilişkin detayları merak ediyor.

Torba yasada neler var?

Meclis Genel Kurulu, yeni haftaya torba kanun teklifi ile başlayacak. Teklifte, akaryakıt kaçakçılığına sıkı önlem geliyor. Akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon lira teminat alınacak. Otomasyon usulsüzlüğü vergi kaçakçılığı kapsamına alınacak. Dağıtıcıdan dağıtıcıya yapılan akaryakıt ticareti de yasaklanacak.