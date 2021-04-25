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Ekonomi Son torba yasada neler var? Torba yasa maddeleri neler?
Ekonomi

Son torba yasada neler var? Torba yasa maddeleri neler?

Torba yasa 2021 neler var? sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. TBMM'de kabul görerek yasalaşan Torba kanun teklifi maddeleri ile yetirilen yeni düzenlemeler milyonlarca vatandaşı ilgilendirmekte. Bundan dolayı da yeni torba yasa maddelerinin neler olduğu yakından takip ediliyor. Peki son torba yasada neler var? Torba yasa maddeleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 10:46:00 - 2021-04-25 10:46:57
Son torba yasada neler var? Torba yasa maddeleri neler?

Gelen son dakika haberine göre; bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni torba  kanun teklifi TBMM'de kabul edilecek. Meclis’te kabul edilmesi beklenen bu yasa sonrasında binlerce vatandaş bu teklifin maddelerine ilişkin detayları merak ediyor. 

Torba yasada neler var?

Meclis Genel Kurulu, yeni haftaya torba kanun teklifi ile başlayacak. Teklifte, akaryakıt kaçakçılığına sıkı önlem geliyor. Akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon lira teminat alınacak. Otomasyon usulsüzlüğü vergi kaçakçılığı kapsamına alınacak. Dağıtıcıdan dağıtıcıya yapılan akaryakıt ticareti de yasaklanacak. 

 

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