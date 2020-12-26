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Gündem Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı
Gündem

Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı

Yenişafak yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde Konsensüs Araştırma şirketinin 21 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:12:00 -
Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı

Konsensüs Araştırma’nın 21 Kasım-9 Aralık arasında yaptığı “Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi siyasi blokun adayına oy verirsiniz?” başlıklı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

18 gün boyunca 1500 kişiyle ortalama 21 dakika 49 saniye süren telefon anketinin sonuçlarını inceledim diyen Yenişafak yazarı Mehmet Acet şu oranları paylaştı.

“Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi siyasi blokun adayına oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplar şu şekilde:

İktidar bloku: Yüzde 51,6

Muhalefet bloku: Yüzde 48,4.

Kararsız seçmende artış yok

Partiler ve ittifaklar üzerinden sorulduğunda ise, karşımıza şu şekilde bir tablo çıkıyor:

Cumhur İttifakı: Yüzde 51,4

Millet İttifakı: Yüzde 34,2

HDP: Yüze 12, 1

Diğerleri: Yüze 2,3.

Bu rakamlarda 24 Haziran’da yapılan seçimlere göre kayda değer bir değişim söz konusu mu?

Yüzde 2,5 yanılma payını dikkate almanız halinde bile gözle görünür bir değişimin olmadığı ortada.

Öbür taraftan, bu rakamların kararsızlar dağıtıldıktan sonra karşımıza çıkan rakamlar olduğunu vurgulayayım.”

"Türkiye'deki sorunları kim çözer?"

Türkiye'deki sorunların çözümü hakkındaki sonuçları da paylaşan Yenişafak yazarı Mehmet Acet;

“Sizce hayatınızı etkileyen Türkiye’nin en önemli sorunlarını hangi siyasi parti çözer” sorusuna verilen cevaplara bakalım:

AK Parti: Yüzde 51,3

CHP: Yüzde 25,2

HDP: Yüzde 11,6

İYİ Parti: Yüzde 10,2

MHP: Yüzde 8,6.

Tablonun detayına baktım, ilginç bir şekilde CHP seçmeninin yüzde 17,7’si de bu soruya “AK Parti” cevabını vermiş.

Bu durumda ekonomideki sorunlara ya da diğer sorunlara rağmen, oy tercihleri neden değişmiyor sorusunun birinci cevabı kendiliğinden ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

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