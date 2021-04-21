Son saniyede gelen zaferle havalara uçan Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah Başsan: Fantastik bir hocamız var

BB Erzurum'a galibiyeti getiren golü, takımın yıldız futbolcusu Obertan kaydetti. Deneyimli futbolcu harika bir vuruşla takımının hanesine 3 puanı yazdırdı, Yılmaz Vural ligde iki hafta üst üste galibiyet görmüş oldu.

Tabletle itiraz edince sarı gördü

Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Erzurum'a verilen penaltı, pozisyon dışarıda olduğu için faul olarak değiştirildi. Teknik Direktör Yılmaz Vural bunun üzerine hakeme tabletten pozisyonu göstererek tepkide bulundu ve sarı kart gördü.

Haftaya Antep maçı

Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek, Erzurumspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

"Çalıştığım en komik adam"

Erzurum'un başarılı futbolcusu Emrah Başsan da hocasının komik halleri hakkında görüşte bulundu. Başsan, "Çalıştığım en komik adam, çok komik gerçekten. Fantastik bir hocamız var" diye konuştu.