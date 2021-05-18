Son günlerde bu rakam ilk kez duyuldu! 'Altın 1-2 hafta içerisinde...'

Gram altın 500 lira bandında sıkıştı kaldı. Altının 1,2 hafta içerisinde 450 lira seviyelerine gerileyip daha sonra tekrar yükseleceğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatının 500 liranın altına gerilememesinin nedenini anlattı. Piyasada gram altın şu anda 500 liradan işlem görüyor.

Saat 10:30 itibariyle altın piyasası: Altının onsu bin 870 dolardan işlem görürken, gram altın 500 lira... Cumhuriyet altını 3 bin 266 liradan, ziynet altın ise 3 bin 266 liradan satılıyor.

Dolar düşmediği için altın da direniyor

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İslam Memiş, "503 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, dün 492,73 liraya kadar geriledi. Dolar endeksinin 89,95 seviyesine gerilemesine rağmen doların 8,30 liranın altına sarkmaması, emtia fiyatlarının gerilemesini engelliyor. Yani, gram tarafındaki güçlü duruşun nedeni dolar kuru." ifadelerini kullandı.

1-2 haftada 480-450 lira bandına gerileyecek

Memiş önceki gün yaptığı açıklamada da elinde TL olanlara da uyarıda bulunarak, ''Kesinlikle geçen yıl yaptığı hatayı yapmasınlar, yani gaza gelip yüksek fiyattan alım yapmasınlar. Bir iki hafta içerisinde fiyatlar tekrardan gerileyecek. Altın, döviz, gümüş.. Bunu bir fırsat olarak değerlendirsinler bir panik alımı yapmasınlar. Altının gram fiyatında destek seviyesi olarak önce 480 sonra 450 lirayı bekleyeceğiz.'' de ifadelerini kullanmıştı.

Altında kritik kesişim ufukta

Ons altının 50 günlük hareketli ortalaması yönünü yukarı çevirerek 100 günlük hareketli ortalamayı kesmeye doğru ilerlerken, altın fiyatları üç ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor

Altın, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya’nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte son üç ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki düşüşle birlikte 500 TL sınırına geriledi.

Hindistan’daki bazı köylerde salgından dolayı ailecek ölümler yaşanırken birçok insan ise krizin resmi rakamların gösterdiğinden daha büyük olduğunu söylüyor.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,61 seviyesinde başladıktan sonra kademeli bir yükselişle yüzde 1,64’e ulaştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise pazartesi günü 1.122 civarına yükseldikten sonra 1.118 seviyesine kadar geriledi.

Ons altın fiyatı

Ons altının 50 günlük hareketli ortalaması yönünü yukarı çevirerek 100 günlük hareketli ortalamayı kesmeye doğru ilerliyor. Böyle bir kesişim, piyasalarda yükseliş eğiliminin güçleneceği şeklinde yorumlanıyor.

Haftaya 1.845 dolar seviyesinden başlayan ons altın, salgının ekonomik toparlanmayı bir süre daha etkileyeceğine dair endişelerle 1.873 dolara kadar tırmandıktan sonra 1.868 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte 500 TL’nin üzerini gören gram altın, dolar kurundaki düşüşün küresel altın fiyatlarındaki yükselişten ağır basmasıyla yeniden 500 TL sınırında işlem görüyor.