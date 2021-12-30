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Gündem Son depremler güncel | Deprem mi oldu?
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Son depremler güncel | Deprem mi oldu?

Güncel deprem listesi | Türkiye bir deprem ülkesi ve zaman zaman bu gerçek kendisini hatırlatıyor. Son olarak Akdeniz’de bir deprem meydana geldi. Peki, deprem nerede ne zaman oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 00:07:00 -
Son depremler güncel | Deprem mi oldu?

Pek çok kişi gün içerisinde bir deprem olup olmadığını, yaşanan depremin nerede olduğunu araştırıyor. Bilindiği gibi ülkemiz aktif fay hatlarının olduğu bir ülke. Peki, bugün deprem oldu mu?

Son depremler güncel | Deprem mi oldu?

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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