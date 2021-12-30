Pek çok kişi gün içerisinde bir deprem olup olmadığını, yaşanan depremin nerede olduğunu araştırıyor. Bilindiği gibi ülkemiz aktif fay hatlarının olduğu bir ülke. Peki, bugün deprem oldu mu?

Son depremler güncel | Deprem mi oldu?

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.