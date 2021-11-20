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Gündem Son depremler | Deprem nerede oldu?
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Son depremler | Deprem nerede oldu?

Deprem nerede kaç şiddetinde oldu? Türkiye aktif fay hatlarının olduğu bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. Vatandaşlar son depremleri araştırmaya başladı. Peki, deprem mi oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-20 14:08:00 -
Son depremler | Deprem nerede oldu?

Son günlerde ülkemizde sık sık korkutan depremler meydana geldi. Vatandaşlar bu sebeple son depremleri araştırıyor.

Son depremler | Deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 12,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, sabah saatlerinde ilçelerinde bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremi ilçe halkı olarak hissettiklerini dile getiren Özcan, "Depremin ardından artçı sarsıntılar oldu. Şu ana kadar çok şükür, sıkıntı yok. Allah beterinden korusun. Tüm Niksarlılara geçmiş olsun. Ekiplerimizin çalışmaları sürüyor." dedi.

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