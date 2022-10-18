Son dakika: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret ne kadar olacak 2023 tahminleri? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Yalnızca asgari ücretli çalışanları değil emeklileri, memurları ve özel sektör çalışanlarını da etkileyen asgari ücret zammı hakkında alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum." açıklamalarının ardından Ocak 2023 yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ve asgari ücret zam oranı merak edildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? | Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında ilk tahminler gelmeye başladı. İşte tüm merak edilenler…

Asgari ücret son dakika gelişmeleri...

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması geldi. Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretle ilgili telaffuz edilen rakamlar hakkında ne düşündüğü de sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin" dedi

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret

Başkan Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların umutlu bekleyişlerinin boşa çıkmayacağının altını çizerek "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. 2023'ün Ocak ayında verilecek olan zamlı asgari ücret henüz belli olmamakla birlikte zam oranının asgari ücret belirleme komisyonunun toplantılarıyla Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Burada konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE ENFLASYONUN TAHRİBATINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatif olarak yüzde 95'e takabül ediyor. Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz. Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati:

"2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET YILDA 2 KEZ BELİRLENDİ!

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;

Asgari ücret 2021 yılında brüt 3577 TL, net 2826 TL olarak uygulandı.

2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Bu düzenlemeyle birlikte net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artırılarak 4253,40 TL’ye,

brüt asgari ücret de yüzde 39.9 artışla 5.004 TL’ye yükseltildi.

TÜFE’nin aralık ayında yüzde 13.58, ocakta yüzde 11.10 oranında artmasıyla ocak ayından ocak ayına yıllıklandırılmış enflasyon yüzde 48.69’a çıkması üzerine şubat ayında asgari ücrete ara zam tartışması başladı.

Bunun üzerine, 2016 yılından itibaren yılda bir kez belirlenen asgari ücret 2022 yılında yeniden yılda 2 kez belirlendi.

ASGARİ ÜCRET 5500 TL OLDU!

Temmuz ayına gelindiğinde 6 aylık enflasyon yüzde 42.65 olarak gerçekleşti. Asgari ücret ise 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 29.31 oranında artırılarak brüt 6471 TL, net 5500 TL oldu.

Hükümet o tarihte yapılan bu artışı, geçen yılın asgari ücretine göre kümülatif olarak net yüzde 94,60, brüt yüzde 80.9 artış olarak değerlendirdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YAPILACAK MI?

2023 yılında asgari ücreti tespit çalışmaları aralık ayında başlayacak. Tespit komisyonu, 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamı üzerinden yeni asgari ücreti belirleyecek. 2023 seçim yılı olduğu için enflasyonun üzerine en az 3- 5 puan reel artış yapılır.

YILLIK TÜFE 83.45 OLDU!

Yıllık TÜFE eylül ayında yüzde 83.45 olarak gerçekleşti. Ekim ve kasım aylarında aylık enflasyon yüzde 2 olursa kasımda yıllık enflasyon yüzde 80.0,

Ekim ve kasım aylarında aylık enflasyon yüzde 3 olursa kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 83.6,

Ekim ve kasım aylarında aylık enflasyon yüzde 4 olursa kasımda yıllık enflasyon yüzde 87.2 olacak.2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Net asgari ücret geçen yılın tamamında aynı olurken bu yılın ilk 6 ayında 4253 TL, ikinci 6 ayında 5500 TL olarak uygulandı. Bu durumda aylık ortalama net asgari ücret 4.876.5 TL oldu. Karşılaştırmayı bu rakam üzerinden yaparsak net asgari ücret geçen yıla göre yüzde 72.55 oranında artmış bulunuyor.

Bugün asgari ücret 5 bin 500 TL. Asgari ücretin net 7 bin 500 TL olması için yüzde 36.5 artması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 20 - 25 ARTMASI BEKLENİYOR

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 80 – 87 civarında olursa buradan 8 – 13 puanlık bir fark ortaya çıkacak.

Baz etkisinden dolayı yılın ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 11 – 16 arasında gerçekleşecek.

Normalde 3 – 5 puan olması gereken refah payının, seçim yılı dolayısıyla bu yıl daha fazla olması kaçınılmaz. Bu durumda ise asgari ücretin en az yüzde 20 – 25 oranında artması beklenebilir.

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