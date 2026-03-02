  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı Tüm dünya İsrail ve İran’a odaklanmışken… Rusya'da geceyi aydınlatan saldırı: Yakıt terminalini yok ettiler Olası Üçüncü Dünya Savaşı'nda en korunaklı ülkeler! Listede Türkiye var mı? İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar! İntihara kalkıştı, 132 yıl hapsi istendi Siyonist Sözcü TV’den İsrail güzellemesi! Siyonist Sözcü’sü kapatılsın! Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı? Beş büyükşehrin ulaşımında kapasitesi artıyor! Yeni projeler de yolda Hayber füzeleri vurdu: İsrail’in stratejik noktaları alevler içinde!
Gündem Uraloğlu, duyurdu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Gündem

Uraloğlu, duyurdu: Uçuş iptalleri uzatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uraloğlu, duyurdu: Uçuş iptalleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilim ve devam eden hava taarruzları nedeniyle bölge ülkelerine yönelik uçuşların askıya alındığını açıkladı. İran’dan Lübnan’a kadar geniş bir coğrafyada seferler 6 Mart’a kadar durdurulurken, Körfez ülkeleri için de kritik kısıtlamalar getirildi.

Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in başlattığı alçak saldırıların ardından bölge semaları uçuşa kapandı, diplomasi yerini barut kokusuna bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki "sıcak" gelişmeleri gerekçe göstererek Türk hava sahası ve havayolu şirketleri için kritik kısıtlama kararlarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, İran’a 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen saldırılar sonrasında bölgedeki hava sahalarına ve Türk taşıyıcılarına ilişkin son durumu değerlendirdi. Süreci anlık olarak takip ettiklerini belirten Uraloğlu, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye’nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM’ları devam ediyor. Umman, Suudi Arabistan’ın bir bölümü ve Lübnan’da ise sivil uçuşlar devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde acil durum önlemleri kapsamında trafik yönlendirmesi yapıldığını aktaran Uraloğlu, bugün itibarıyla Emirates ve Etihad Airways seferlerinin yeniden başlayacağının bildirildiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, Orta Doğu hava sahalarındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini belirtti. İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildiği belirtildi. 

TAHRAN'DA İKİ UÇAK BEKLİYOR

Türk taşıyıcılarının mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklediğini ve bu süreçten etkilenen tek THY uçağının bu olduğunu söyledi. Pegasus Hava Yolları’na ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, AJet’in İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının bulunmadığını belirtti.

Uraloğlu, ayrıca Tailwind Havayolları’nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı uçağın Irak’ta bulunduğunu ifade etti.

EKİPLER TÜRKİYE'YE ULAŞTIRILDI

Tahran’da bulunan THY ve Pegasus ekipleri ile temsilcilerinin Tahran Büyükelçiliği’nin tahliye planı çerçevesinde Türkiye’ye ulaştırıldığını belirten Uraloğlu, Tailwind’in Irak’taki kiralık uçağının ekipleri için de Bağdat Büyükelçiliği ile irtibat kurulduğunu ve ekiplerin Bağdat’ta beklediğini aktardı.

Uraloğlu, THY başta olmak üzere Türk taşıyıcılarının Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da ekipleri bulunduğunu ancak bu ülkelerde ciddi bir risk bulunmadığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, taşıyıcıların kısıtlı hava sahalarından geçecek uçakların rotalarını kaçınma yapacak şekilde planladığını belirtti. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgede devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart’a kadar İran’a uçuş gerçekleştirmeyecek. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.”

Günlük değerlendirmeler ışığında kararların alındığını belirten Uraloğlu, mevcut koşullarda iyileşme olmaması halinde iptallerin günlük olarak sürdürülebileceğini ifade etti. Uraloğlu, “Bugün Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine ve Umman’a seferler icra edilebilecek.” dedi.

Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı
Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı

Gündem

Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı

Bakan Uraloğlu inceleme yaptı! Malatya’nın yükü hafifliyor… Kuzey Çevre Yolu’nda sona doğru
Bakan Uraloğlu inceleme yaptı! Malatya’nın yükü hafifliyor… Kuzey Çevre Yolu’nda sona doğru

Gündem

Bakan Uraloğlu inceleme yaptı! Malatya’nın yükü hafifliyor… Kuzey Çevre Yolu’nda sona doğru

35 dakikalık çile bitiyor! Bakan Uraloğlu Sarıyer-Kilyos Tüneli için müjdeyi verdi: İşte açılış tarihi
35 dakikalık çile bitiyor! Bakan Uraloğlu Sarıyer-Kilyos Tüneli için müjdeyi verdi: İşte açılış tarihi

Gündem

35 dakikalık çile bitiyor! Bakan Uraloğlu Sarıyer-Kilyos Tüneli için müjdeyi verdi: İşte açılış tarihi

Bakan Uraloğlu Açıkladı: Kahramanmaraş Hızlı Tren Ağına Entegre Ediliyor
Bakan Uraloğlu Açıkladı: Kahramanmaraş Hızlı Tren Ağına Entegre Ediliyor

Ekonomi

Bakan Uraloğlu Açıkladı: Kahramanmaraş Hızlı Tren Ağına Entegre Ediliyor

Bakan Uraloğlu Eskişehir yolcusu! Programı belli oldu!
Bakan Uraloğlu Eskişehir yolcusu! Programı belli oldu!

Gündem

Bakan Uraloğlu Eskişehir yolcusu! Programı belli oldu!

Evlatlarımıza koruma kalkanı geliyor! Bakan Uraloğlu detayları verdi
Evlatlarımıza koruma kalkanı geliyor! Bakan Uraloğlu detayları verdi

Gündem

Evlatlarımıza koruma kalkanı geliyor! Bakan Uraloğlu detayları verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...
Dünya

Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...

Hamaney’in hayatını kaybettiği operasyonda bir Mossad ajanının doğrudan sahada olduğu ortaya çıktı. İsrail basınındaki bilgilere göre, gizli..
Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi
Gündem

Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çinli ticari uydu şirketi MizarVision, ABD’nin Ortad..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23