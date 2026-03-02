Süleyman Soylu Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Gelecek nesillere bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İsviçre Türk Toplumu’nun (İTT) Zürih’te düzenlediği iftar programında gurbetçilerle bir araya geldi

Soylu program konuşmasına Ramazan’ın ruhunu anlatarak başladı. Soylu, Ramazan’ı yalnızca bir ibadet ayı olarak değil, bir medeniyet tasavvuru olarak tanımladı. İftarı "gökyüzü sofrası" olarak niteleyen Soylu, Ramazan’ın çocukluktan bugüne uzanan ortak bir hafıza, dayanışma ve merhamet iklimi olduğunu söyleyerek Süleymaniye’den Selimiye’ye, Sultanahmet’ten Eyüp Sultan’a uzanan medeniyet vurgusuyla, Ramazan’ın toplumu bir arada tutan bir ruh olduğunu ifade etti.

DÜNYA 20 YIL ÖNCESİNİN DÜNYASI DEĞİL

Konuşmasında dünyada ciddi bir güç kayması yaşandığını belirten Soylu, "Dünya 20 yıl öncesinin dünyası değil. Güç dengeleri kayıyor" dedi. Soylu, 2000’li yılların başında küresel üretimin büyük kısmının G7 ülkelerinde olduğunu, bugün ise üretim ve teknolojide Çin’in öne çıktığını söyledi.

Patent üretiminden sanayi kapasitesine kadar dengelerin değiştiğini belirten Soylu, Avrupa’nın ise yaşlanan nüfus ve düşük büyüme sarmalına girdiğini ifade etti. Soylu, "Batı egemenliğini kaybetmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Soylu konuşmasında yalnızca ekonomik değil kültürel bir mücadele yaşandığını, aileyi, komşuluğu ve toplumsal değerleri zayıflatmaya yönelik bir küresel baskı olduğunu ifade ederek, "Tek bir dil, tek bir kültür, tek bir anlayış dayatılıyor" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa’daki Türk toplumuna seslenen Soylu, "Binlerce kilometre uzakta Anadolu’nun vicdanını ve muhabbetini yaşatıyorsunuz" dedi.

BU MÜCADELE BİR SEÇİM HESABI İÇİN VERİLMEDİ

Suriye politikasına özel vurgu yapan Soylu, Türkiye’nin sınır hattında bir terör devleti oluşmasına izin vermediğini söyledi. "Bu mücadele seçim hesabıyla verilmedi" diyen Soylu, atılan adımların gelecek kuşakların güvenliği için olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Suriye’deki yaklaşımını insani bir duruş olarak tanımlayan Soylu, "Biz oraya sömürmek için değil, kardeşlik için gittik" dedi.

Soylu, terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekerek, "Hiçbir endişem yok. Gelecek nesillerimize bölünme tehdidi altındaki bir ülke bırakmayacağız. Terörsüz Türkiye’yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Soylu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tecrübe ve devlet aklına güvendiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Soylu, Türkiye’nin darbeler, terör saldırıları ve bölgesel krizlere rağmen istikametini koruduğunu söyleyerek "Bu ülkenin başarısı hepimizin başarısıdır" dedi. Soylu, gelecek kuşaklara güçlü ve güvenli bir Türkiye bırakma kararlılığını yineledi.

Soylu, Zürih’teki temasları kapsamında İsviçre Türk Toplumu’nu ve UID İsviçre Bölge Başkanlığını da ziyaret ederek Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

