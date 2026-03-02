  • İSTANBUL
Gündem Gözler “balıklar ürküyor” diye füze testlerini eleştiren Özgür’ü arıyor! Sosyal medyada Özel’i fena tiye aldılar!
Gözler “balıklar ürküyor” diye füze testlerini eleştiren Özgür’ü arıyor! Sosyal medyada Özel’i fena tiye aldılar!

Yeniakit Publisher
Siyonist ikiz kardeşler İsrail ve ABD’nin İngiltere ve Fransa’nın da lojistik desteğiyle İran’a saldırdığı, füzelerin havada uçuştuğu bugünlerde herkesin gözü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin füze testlerini eleştirmişti: “Yılın 182 günü ‘balığa çıkmayın, füze testi yapacağız.’ diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuva yapmıyor, yuvalarını terk ediyorlar. Turistlerin üzerinden füzeler geçiyor” diyerek Türkiye’nin füze testleri yapmasından duyduğu rahatsızlığı balıkların ürktüğü bahanesiyle ortaya koymuştu.

İRAN, GELİŞTİRDİĞİ FÜZELERLE ABD ÜSLERİNİ YERLE BİR EDİYOR!

Ancak dünyanın en güçlü ordularının üzerine çullandığı İran’ın, yıllar boyu geliştirdiği çeşitli tip ve modelde türlü türlü füzelerle bölgedeki ABD üslerini yerle bir etmesi, İsrail’i cayır cayır yakması, bu tür silah sistemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

“ÖZGÜR ABD VE İSRAİL BALIKLARI KORKUTUYOR BİŞEY DİYON MU?”

Özel’i tiye alan sosyal medya kullanıcıları ise, “Vizyon meselesi birisi füze testi yapmayın balıkları ürkütüyorsunuz diyor diğeri S-400 gereksiz bizim düşmanımız mı var bize kim saldıracak diyor. Allah memleketimizi korusun. Amin”, “Özgür koş senin balıklar körfezde çok korkuyor”, “Şunların devlet yönetebileceğine inanan bir kesim var”, “Özgür Özel, ABD ve İsrail balıkları korkutuyor bişey diyon mu?” gibi yorumlarda bulundular.

1
Yorumlar

sivaslı

Eczaci ne anlar devlet yönetmekten daha kendi eczanesini bile yonetemiyor. insanin devlet yönetme vizyonu geniş olmazsa böyle zırvalar. o vizyon Reiste var maşallah

Kul

Sen 1000 füze yapsan onun 100000 füze yapmaya gücü var.bu konuda onunla yarisamazsin .peki ne yapmak lazım onun fuzelerini tersyuz edecek havada patlatacak uçaklarını düşürecek sistemleri yapman lazım.tum muhendislerimiz bu konuya çalışmalı.
