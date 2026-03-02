Kan donduran olay! Halı makinesine sıkışan işçi öldü

  • İSTANBUL
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan halı fabrikasında makineye sıkışan 56 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep’te Organize Sanayi Bölgesi’nden acı haber geldi.  Önceki gün Şehitkamil ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında çalışan Şaban Özgeren (56), çalıştırdığı makineye sıkıştı.

 

56 yaşındaki adam kurtarılamadı

Olayı fark eden diğer işçiler makineyi durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin sıkıştığı makineden çıkardığı işçi Şaban Özgeren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

