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Dünya Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş açıklama
Dünya

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor"

Yeniakit Publisher
2022-02-24 19:12:00 - 2022-02-24 19:20:26
Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna’daki kritik bölgelere saldırmaya devam ediyor. Askeri noktaları vuran Rusya, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni de hedef aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus işgalci güçleri Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor. Askerlerimiz 86 yılındaki trajedinin yeniden yaşanmaması için can veriyor. Bu tüm Avrupa için savaş ilanıdır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" dedi.

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