Son dakika: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi branşlarda olacak?

Öğretmen ataması eylülde var mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Öğretmen atamaları hangi branşlarda olacak?

Bakan Özer şu ifadeleri kullandı: "Her yıl atama yapıldı. Hükümetimizin öğretmen atamama diye bir şeyi yok. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz."