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Son dakika! Metin Akpınar hakkında fezleke hazırlandı

Halk TV'de katıldığı programda Müjdat Gezen ile birlikte skandal bir konuşmaya imza atan Metin Akpınar "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan fezleke hazırlandı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:30
Son dakika! Metin Akpınar hakkında fezleke hazırlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında, oyuncuMetin Akpınar hakkında, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkın bir kesimini aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Metin Akpınar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma dosyasını ayırarak fezleke hazırladı.

Hazırlanan fezleke, atılı suç itibariyle görev kapsamına girmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Akpınar hakkında, diğer suçlardan açılan soruşturma ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:30
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Fezleke
  3. Son dakika haberi
  4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme
  5. Metin Akpınar

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