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Gündem Son dakika: İsveç'ten Türkiye'ye mektup! NATO üyeliği konusunda...
Gündem

Son dakika: İsveç'ten Türkiye'ye mektup! NATO üyeliği konusunda...

İsveç, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda öne sürdüğü taleplerden olan terörle mücadeleye ilişkin somut adım konusunda bir mektup gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 16:07:00 - 2022-10-21 16:15:21
Son dakika: İsveç'ten Türkiye'ye mektup! NATO üyeliği konusunda...

Son dakika... İsveç'ten Türkiye'ye terörle mücadele mektubu

İsveç, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda öne sürdüğü taleplerden olan terörle mücadeleye ilişkin somut adım konusunda bir mektup gönderdi.


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