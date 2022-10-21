Son dakika: İsveç'ten Türkiye'ye mektup! NATO üyeliği konusunda...
İsveç, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda öne sürdüğü taleplerden olan terörle mücadeleye ilişkin somut adım konusunda bir mektup gönderdi.
Son dakika... İsveç'ten Türkiye'ye terörle mücadele mektubu
İsveç, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda öne sürdüğü taleplerden olan terörle mücadeleye ilişkin somut adım konusunda bir mektup gönderdi.
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