Balistik yerli füze 'Tayfun' ateşlendi, dünya gündemine bomba gibi düştü! Erdoğan'dan 'Tayfun' füzesi mesajı

Dünya basınında da geniş yankı uyandıran 'Tayfun' ile Rize'de test gerçekleştirdi. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı. Füze, 458 saniye hedefi başarı ile vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Blokzincir İstanbul' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan mesaj vererek "Artık bizim Tayfun'umuz var. Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Türkiye'nin her alanında olduğu gibi dijital dönüşümünde de AK Parti'nin imzası olacak. İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, onu da hızlandırmamız gerekiyor. Bu alanda yeni gelişen kavramların ifade ettiği alternatif iş yöntemleri hayatımıza giderek daha çok giriyor. Zamanın ruhuna uygun şekilde güçlü bir teknolojik altyapı kurmayı da ihmal etmedik. Bizim bu hıza uyum sağlamamız şarttır. Başka türlü ülkemizi 2053 vizyonumuzun hedefleriyle buluşturamayız. Artık kendi uydularını üreten bir ülke haline gelmemiz, internet altyapımızı güçlendirmemiz bunların işaretleridir.

Hükümete geldiğimizde 2 olan teknopark sayımız 59 şehrimize yayılmış şekilde 81'i aktif 13'ü kuruluş aşamasında olmak üzere 94'e ulaşmıştır.

TOGG MESAJI

Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir. İnşallah TOGG'un ülkemize önemli katkıları olacak.

Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.

"TAYFUN" FÜZESİ MESAJI

Artık bizim 'Tayfun' füzemiz de var. Bunu daha da ileri taşıma gayretindeyiz. Hava savunma sistemlerimizle, füzelerimizle, zırhlı araçlarımızla ve diğer pek çok alanlarda güçlenip gidiyoruz. Artık bizim Tayfun'umuz var. Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz. Bu heyecanla çalışmalarımıza hız veriyoruz. BM kürsüsü başta olmak üzere pek çok platformda dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür çağrımız teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır.

Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, 3 milyar doların üzerine çıkarttık. Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750'nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır.

TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz sayesinde dünya çağında pek çok yeniliğe imza atıyoruz.

Özel sektörün blokzincir alanındaki faaliyetlerini yakından takip ediyoruz.

ROKETSAN'ın yeni geliştirdiği yerli füze olan Tayfun balistik füzesi nedir, özellikleri nelerdir sorgulamaları hız kazandı.

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458 saniyede tam isabet! Ankara'nın hamlesi dünyada 'Tayfun' estirdi!

ANKARA BU TÜR FÜZELERDEN OLUŞAN ÖNEMLİ BİR CEPHANEYE SAHİP

Amerikan Forbes Tayfun'u "Türkiye'nin 18 Ekim 2022'de Karadeniz üzerinde yeni bir kısa menzilli balistik füzeyi (SRBM) test atışları, Ankara'nın bu tür füzelerden oluşan önemli bir cephaneye sahip olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca bu cephaneliği genişletmeyi ve geliştirmeyi hedeflediğini de gösteriyor. Ön raporlara göre, Türkiye'nin Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun SRBM, Karadeniz kıyısındaki Rize şehrinde bir mobil fırlatıcıdan test edildi. Füze, Karadeniz'in Sinop limanı kıyılarına çarpmadan önce 350 mil yol kat etti. Bu mesafe, Türk cephaneliğinde mevcut balistik füzelerin veya en azından bilinenlerin iki katı menzildir." ifadelerini kullandı.

"18 Ekim testi, Yunanistan ile iki NATO üyesi arasındaki savaş korkularını yeniden canlandıran gerilimlerle aynı zamana denk geldi." denilen haberde, "Türk sosyal medya kullanıcıları, Yunanistan'ın tamamının nasıl bu Türk füzelerinin menziline girdiğini gösteren haritalar paylaştı" yazıldı.

Habere konu olan bir diğer detay ise füzenin ateşlenme tarihiydi. Forbes, "Türkiye aynı zamanda Rusya'ya artan ateş gücünü göstermeyi de amaçlamış olabilir ve Türkiye'nin Karadeniz'de veya Ankara ile Moskova'nın farklı çıkarları olan diğer bölgelerde belirli kırmızı çizgileri geçmesini onaylamadığının sinyalini vermiş olabilir. Ya da testin zamanlaması sadece tesadüftü ve dünya bu olaylardan çok Tayfun'un gelişim hızıyla ilgili." şeklinde yazdı.

DÜNYANIN ÖNDE GELENLERİNDEN

Defense Romania ise manşete taşıdığı haberinde, "Dünyanın önde gelen yüksek hassasiyetli mühimmat üreticilerinden biri olmak isteyen Roketsan, J600T YILDIRIM (150 km'nin üzerinde) ve BORA (280 km'nin üzerinde) ile elde ettiği deneyime dayanarak TAYFUN füzesini geliştirdi. star'a göre; Önümüzdeki dönemde birkaç atış testinin daha yapılmasının ardından en kısa sürede Türk ordusunun teçhizatına geçilmesi ve böylelikle önemli bir vurucu ve caydırıcılık kapasitesinin elde edilmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN TAYFUN'U KONUŞUYOR

En büyük tepki ise şüphesiz Yunan gazetecilerden geldi. Türkiye'nin her hamlesini didik didik eden komşu Tayfun füzesini de es geçmedi. Kathimerini Gazetesi Türk makamlarının proje hakkında herhangi bir bilgi vermeyi reddettiğinin altını çizerek, projenin büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğünün altını çizdi. Skai Gazetesi füze testini "Güç gösterisi" başlığıyla okuyucularına sunarken, Eleftherostypos füze denemesine ilişkin "Bütün komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişelere yol açtı" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde bir Yunan televizyon kanalında da 'Tayfun' roketinin menzili gösterilmiş ve tüm Yunanistan'ı kapsadığına dikkat çekilmişti. Bugün tekrardan bir Yunan televizyonunda, 'Tayfun' roketi gündem oldu. Bir haber kanalına katılan Yunan Askeri Analist Paliouras, Tayfun roketini değerlendirdi.

"TÜRKLER BU TEKNOLOJİDE ÇOK İLERLEDİ"

Paliouras, haber sunucusunun "Türklerin balistik füze yapabilecek böyle bir teknolojisi var mı?" sorusuyla karşılaştı.

Yunan Askeri Analist Paliouras ise, "Türkler bu teknolojide çok ilerledi. 1990'larda başkalarının roketlerini kopyalamaya başladılar ve şimdi bu tür sistemleri üretebilecek kapasitedeler." diye konuştu.

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