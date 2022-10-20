KYK bursu ne kadar, 2022 2023 kaç TL? KYK bursu kimlere çıkar, ne kadar olacak? GSB KYK kredi ve bursu zammı ne zaman yapılacak?

KYK kredi ve burs miktarı gündemdeki yerini koruyor. Yurt sonuçları açıklanırken, KYK burs başvuruları için de öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Başvuru yapabilmek için öğrencilerin öncelikle e-Devlet şifresi edinmeleri gerekiyor. Burs başvuru sayfasına giriş yapıldıktan sonra adaylardan eğitim bilgisi, kişisel bilgiler ve ekonomik durumlarını içeren belgeleri eksiksiz bir şekilde dolduruyor. Burs değerlendirmesinde toplam kontenjana giremeyen adaylara geri ödemeli kredi veriliyor. Bu da KYK bursu ne kadar sorusunu beraberinde getiriyor.2022-2023 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve kredi miktarı her yıl zamlanırken, bu yıl da başvurulardan sonra belli olacak. Peki, KYK bursu ne kadar oldu 2022? İşte adım adım burs başvuru işlemleri…

2022-2023 KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

KYK burs başvuru ekranı, burs başvuru tarihleri açıklanmadığı için henüz erişime açılmadı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında KYK burs başvuru işlemlerinin Kasım ayının ilk haftasında alınması bekleniyor. KYK burs başvuru tarihlerini geçtiğimiz sene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurmuştu.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK BURSU NE ZAMAN ZAMLANACAK?

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı Kararları bağlamında KYK bursu zammının ne kadar olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Bu yıl da aynı tarihte olması beklenirken, kesin bir durum söz konusu değil.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları, e-Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak öğrencilerin ilk olarak e-Devlet şifresini öğrenmeleri gerekmektedir. İlk kez şifre alacak adaylar PTT üzerinden şifrelerini edinebilirler. Daha önce e-Devlet şifresini unutan öğrenciler ise, e-Devlet kapısına giriş yaparak “şifremi unuttum” seçeneğinden yeni şifre alabilirler.Giriş işlemi tamamlandıktan sonra adaylar, sağ üst tarafta bulunan arama çubuğuna “Gençlik ve Spor Bakanlığı” yazarak aktif başvuruları devam eden programları görüntüleyebilir. Buraya tıklayarak KYK burs başvuru ekranına geçiş yapan öğrenciler, sırasıyla karşılarına gelen bilgileri doldurarak, başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK bursu kimlere çıkar,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri.

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

ÖNEMLİ BİLGİLER : Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

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