Kış mevsimi yaklaşıyor! Kalp Sağlığınız için önlemlerinizi aldınız mı?

Soğuk havanın damarları daraltarak tansiyonu yükselttiğini vurgulayan Kocaoğlu, "Damarların daralması, doğal olarak kan akış hızını azaltıyor ve kalbin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Kış aylarındaki ortalama tansiyon ölçümlerimiz yaz aylarındakine göre daha yüksek oluyor. İşte tam da bu yüzden özellikle kalp hastaları, hipertansiyon ve diyabet hastaları ile ileri yaştaki kişilerin dikkatli olması gerekiyor" dedi.