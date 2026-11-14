Kış mevsimi yaklaşıyor! Kalp Sağlığınız için önlemlerinizi aldınız mı?
Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle diğerleri gibi kalp damarları da daralıyor ve kalp krizi riski artabiliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle diğerleri gibi kalp damarları da daralıyor ve kalp krizi riski artabiliyor.
Kış mevsimi gelmeden önce yapılması gerekenler olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Kocaoğlu, önemli bilgiler verdi.
Soğuk havanın damarları daraltarak tansiyonu yükselttiğini vurgulayan Kocaoğlu, "Damarların daralması, doğal olarak kan akış hızını azaltıyor ve kalbin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Kış aylarındaki ortalama tansiyon ölçümlerimiz yaz aylarındakine göre daha yüksek oluyor. İşte tam da bu yüzden özellikle kalp hastaları, hipertansiyon ve diyabet hastaları ile ileri yaştaki kişilerin dikkatli olması gerekiyor" dedi.
Toplum olarak kalp ve damar sağlığı kontrollerini aksatma eğilimimiz olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Kocaoğlu, "Kış ayları öncesinde biraz önce risk grubunda belirttiğim bu kişilerin kontrollerini aksatmaması ve ilaçlarını düzenli kullanması önem taşıyor. Soğuk havaya çıkarken sıcak tutan kıyafetler tercih edilmeli, baş ve boyun bölgesi korunmalıdır.
Kış aylarında spor yapılmasına dair çokça soru aldığını söyleyen Kocaoğlu, "Ani ve ağır efordan kaçınılmalı. Düzenli yürüyüş sürdürülmeli, çok soğuk günlerde kapalı ortamlar tercih edilmelidir. Bunu her mevsimi söylüyoruz ama yine tekrar etmekte fayda var.
"Evde tansiyon takibi de ihmal edilmemeli. Göğüste baskı, nefes darlığı veya soğuk terleme geliştiğinde beklemeden 112 aranmalıdır. Unutmayın, kalbinizi korumak için alacağınız küçük önlemler hayat kurtarabilir" dedi.
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