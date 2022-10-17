Banka promosyonundan alanlar dikkat: İade istenebilir! Emekli promosyonunda ‘sözleşme’ detayı

Ağustos ve Eylül döneminde başlayan emekli promosyon kampanyaları Ekim döneminde de devam ediyor. Özelde 10 kamuda ise 5 bin liraya kadar emekli maaş promosyon ödemesi için 31 Ekim son gün. Süreçte sona doğru yaklaşılırken banka promosyon sözleşmelerine ilişkin hemen herkesin atladığı bir detay ortaya çıktı. Peki en son emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte en son emekli promosyon miktarları ve haberin ayrıntıları…

Maaş hesabının veya emekli maaşının başka bir bankaya taşınması sonucu vatandaşların promosyona hak kazanmasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunduğunu ifade eden Avukat Özge Çelik, "Promosyon veren bankaların 2022 yılı için tekliflerini güncelledi. Kamu ve özel bankaların promosyon ödemelerinde farklılıklar yaşanırken vatandaşlar kendileri için en cazip teklifi sunan kurumdan yana tercih kullanıyorlar. Ancak promosyonların yükselmesi ile birkaç hususa dikkat edilmesi gerekliliğinin önemi de arttı” dedi.

Hesabın taşınması sırasında, hesabın taşındığı banka ile yapılan promosyon şartlarını düzenleyen anlaşmanın mutlaka titizlikle incelenmesi gerektiğini açıklayan Özge Çelik, “Çünkü hesabını taşıyan banka müşterisinin vefatı halinde, sözleşme şartları yeterince incelenmeden imza altına alınmış ise, sözleşmede ’bankaca ödenen promosyonun, banka tarafından iadesinin istenebileceğine’ dair hüküm bulunabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalıdır. İmzaladıkları sözleşmelerde bu yönde bir düzenleme bulunmuyor ise, ilgili sözleşmeye mutlaka ’Banka; müşterinin ölümü halinde, mirasçılarından yada maaşını veren kurumdan “Promosyonun iadesi” talebinde bulunmayacaktır’ vb. şekillerde hükümler ekleterek kendilerini koruma altına almaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Çelik, “İşverenlerin de çalışanları nezdinde bankalar ile anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Burada ise işçinin iş değiştirmesi ve vefatı gibi hususların, işverenler tarafından promosyon sözleşmesinde lehe olacak şekilde düzenlenmesi işveren açısından önem arz etmektedir" dedi.

Öte yandan Özel bankalar arasındaki promosyon yarışı emeklilerle başlarken, SGK da kamu bankaları için emekli promosyonlarının arttığını açıkladı.

Böylece Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile birçok özel banka promosyon yarışına dahil oldu.

Kamuda ise Emniyet Genel Müdürlüğü polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu.

Kamu personeli için Ticaret Bakanlığı 20 bin TL, Adalet Bakanlığı 25 bin TL promosyon açıkladı.

Yüzlerce kişinin çeşitli birimlerde görev yaptığı TBMM’deki idari personel de milletvekilleriyle aynı promosyonu alacak. Milletvekilleri ve TBMM personeli için bankalarla yürütülen görüşmeler sonucunda, normal şartlarda milletvekilleri için 100 bin, personel için 6 bin TL promosyon ödenmesi beklenirken, ‘hakkaniyet’ ilkesi gereği, promosyonları eşitleme kararı çıktı. Buna göre, TBMM personeli ile milletvekilleri, tek seferde 25 bin TL promosyon ödemesi alacak.

Kamu kurumları, yerel ölçekte de promosyon anlaşmaları imzalamaya başlarken, buralarda da bankaların şubeleri arasında mücadele kızıştı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının maaş promosyonlarının güncellenmesi talebine, anlaşmalı banka olumsuz yanıt verince, sözleşmeyi feshederek promosyon için yeni ihale süreci başlattı. Yapılan yeni anlaşmayla, Samsun’da görev yapan 14 bin 657 sağlık çalışanına 27 bin TL maaş promosyonu ödemesi imza altına alındı.

. Üniversite personeli için de rekor promosyonlar açıklanmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi 41 bin 500 lira, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 31 bin 100 lira promosyon anlaşması duyurdu.

Emeklilere ve kamu çalışanlarına promosyon ödemelerinin artırılması, özel sektörde de beklentiye neden oldu.

Kamu görevlilerinin banka promosyonları 2007 yılında çıkan Başbakanlık genelgesine göre belirlenirken, özel işletmelerde böyle bir yasal altyapı bulunmuyor.

Aylıkların ödeneceği bankanın tespit edilmesi, özel şirket ve banka arasında yapılan sözleşmeyle karara bağlanırken, bu anlaşma ile çalışanlara promosyon ödenmesi şeklinde bir kaide bulunmuyor, bu konuda inisiyatif işverene kalıyor.