SON DAKİKA
Gündem Meclis'te kritik seçim! Karma Alt Komisyonun başına Behiye Eker geçti
Meclis'te kritik seçim! Karma Alt Komisyonun başına Behiye Eker geçti

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, yeni başkanını seçmek ve çalışma takvimini netleştirmek üzere toplandı. Yapılan oylama sonucunda komisyonun dümeyine AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker oturdu.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker seçildi.

Karma Alt Komisyon, başkanlık seçimi ile çalışma takviminin belirlenmesi için toplandı.

Toplantıda gerçekleştirilen seçimde, Karma Alt Komisyonun Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker seçildi.

Eker, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) 2025 yılı raporunu inceleyerek Karma Komisyona sunacaklarını belirtti.

Toplantılarda kamu denetçilerini de dinleyeceklerini aktaran Eker, ayrıca KDK'nin tavsiye kararlarına uyumun teşvik edilmesi için çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Toplantıda, komisyonun çalışma takvimi de görüşüldü.

