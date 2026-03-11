  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısında dünyadaki ve Türkiye gündemdeki konularda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini emeklilere müjde ile tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamasıyla ikramiyelerin ve maaşların ne zaman ödeneceğini araştıran milyonlarca emeklinin aradığı cevabı da vermiş oldu.

Vatandaş

Yorumu incelemeye gerek yok. Aynen bu gerçeği yayınlayın. Yetkililer belki duyar...
