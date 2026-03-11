  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor Kentsel dönüşümde binalara 'kapalı otopark zorunluluğu' getirilmezse İstanbul'da büyük kaos çıkacak! Enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar açıklama yaptı ABD yönetiminde "İran" paniği: Hesapları çarşıya uymadı! ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini söyledi Ülkeyi koşulsuz verdi şimdi tapusunu verecek 50 bin çalışanını işten çıkaracak Krizin ayak sesleri ‘Ne bakıyorsunuz hiç mi hırsız görmediniz?’ Deepfake teknolojisi siyaseti vurdu Galatasaray maçı sonrası "İngiltere'de tur atlar mıyız?" sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt! Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 48 saatlik greve gidecek Dünya THY'yi kıskanıyor
Gündem CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne ihale operasyonu: Eski başkan ile birlikte 22 kişiye gözaltı kararı verildi
Gündem

CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne ihale operasyonu: Eski başkan ile birlikte 22 kişiye gözaltı kararı verildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne ihale operasyonu: Eski başkan ile birlikte 22 kişiye gözaltı kararı verildi

Antalya’da CHP’li Döşemealtı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfalt ve kaldırım ihalesine yönelik yürütülen soruşturmada 125 milyon TL’yi aşan kamu zararı oluştuğu iddiasıyla aralarında eski belediye başkanı, belediye yöneticileri, personel, yüklenici firma çalışanları ve meclis üyelerinin bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir CHP belediyesi daha skandalla gündeme geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında CHP’li Döşemealtı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bütümlü sıcak asfalt ve kaldırım ihalesi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde ihalelerde eksik imalatlar, aynı imalat için mükerrer hak ediş düzenlenmesi ve sahte kantar fişleri kullanılması suretiyle kamu zararı oluşturulduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalara göre ilk ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 TL, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 TL kamu zararının oluştuğu belirlendi. İkinci ihaledeki zarar tutarının güncellenmiş haliyle 125 milyon 392 bin 116 TL’ye ulaştığı kaydedildi.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında oluşan kamu zararında sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte hareket ettiği belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 2 belediye başkan yardımcısı, 8 belediye personeli, 6 yüklenici firma çalışanı ve 5 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

‘Hizmete dair bir umudum kalmadı’ dedi, CHP’den istifa etti!
‘Hizmete dair bir umudum kalmadı’ dedi, CHP’den istifa etti!

Gündem

‘Hizmete dair bir umudum kalmadı’ dedi, CHP’den istifa etti!

CHP'li Mersin belediyesinde rüşvet çarkı patladı! Yeni gözaltılar var
CHP'li Mersin belediyesinde rüşvet çarkı patladı! Yeni gözaltılar var

Gündem

CHP'li Mersin belediyesinde rüşvet çarkı patladı! Yeni gözaltılar var

Michael Rubin, CHP ile CIA arasındaki ihanet ilişkisini itiraf etti! İBB açıyor Sam amca izliyor
Michael Rubin, CHP ile CIA arasındaki ihanet ilişkisini itiraf etti! İBB açıyor Sam amca izliyor

Gündem

Michael Rubin, CHP ile CIA arasındaki ihanet ilişkisini itiraf etti! İBB açıyor Sam amca izliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23