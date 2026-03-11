  • İSTANBUL
Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten İmamoğlu’na ayar! “Mahkeme salonları siyasi şov alanı değildir!”
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten İmamoğlu’na ayar! “Mahkeme salonları siyasi şov alanı değildir!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten İmamoğlu’na ayar! "Mahkeme salonları siyasi şov alanı değildir!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemelerin siyasi şov alanı olmadığını söyledi.

Gazetecileri, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarının canlı yayınlanması çağrısını hatırlatarak bu yönde bir çalışma olup olmadığı sorusuna Gürlek, “Daha önce de söyledim. Canlı yayınlanabilmesi için kanun değişikliği gerekiyor. Şu an mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok. Ama konun değişirse, Meclis bu konuda takdir ederse canlı yayınlanabilir” karşılığını verdi.

“MAHKEMEDE SELAMLAMA KONUŞMASI YAPMAK YOKTUR”

İmamoğlu’nun ilk duruşmalardaki tutumuna da değinen Bakan Gürlek, “Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Burada siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir. Herkes sanık statüsündedir. Sanık tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken ‘Sanık Ali’, ‘Sanık Mehmet’. ‘Sanık Ekrem’ diye hitap eder. Sayın belediye başkanım, sayın müdürüm diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Burada Anayasa’nın 138’inci maddesine göre mahkemeler Türk Milleti adına yargılama yapar. Yargı sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez. Bunun altını çizmek gerekiyor.

Kesinlikle burada selamlama konuşması yapmak, önce ben konuşması yapmak yoktur. Usul vardır, usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme tarafından belirlenmiştir. Oradaki sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler. Usulü tartışmak için. Mahkeme de usulü tartışmayla ilgili taraflara söz verebilirler. Burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak, gelenlere hoş geldin demek yakışmaz. Bizim yargımıza da yakışmaz, mahkemenin düzenine de yakışmaz. Mahkeme düzeni mahkeme başkanına aittir. Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazım. Orada sadece yargılama yapılması gerekir. Orada siyasi şov yapmaya müsaade edilmez. Ben de ağır ceza başkanlığı yaptım. Çok önemli davalara bakmak nasip oldu. Mahkeme kesinlikle siyasi söylemlerden etkilenmez. Mahkeme dosyadaki delillere göre ve vicdani kaatiyle karar verir” şeklinde konuştu.

akif

evet doğru dünyanın hiç bir ülkesinde böyle şovlar yapılmasına asla müsade etmezler zaten birileri ve aparatları bunu şova dönüştürmek isteyecekleri ta baştan belliydi gelişmiş ülkelerde bunlar nasıl önleniyor bilmeyenler bunu öğrensin böyle Şov yapılabilecek davalarda önlemler en üst düzeyde alınır asla müsamaha gösterilmez izin verilen kişi sayısı iki veya üç u geçmez tüm bu şovmenler belki o bölgenin en az 100 km uzağına bile yaklaştırılmaz kanun ve yasaların Devletin ve Toplumun yararına nasıl işletiliyor gelişmiş ülkelerde onları herkesin çok iyi öğrenmesi gerekiyor gidip bir öğrensin ve gelsinler bazıları.
