Bulaşık makinesindeki kireci söküp atıyor! 1 kaşık dökmeniz yeterli... Bu basit yöntem ne?

Kadın - Aile
17
Yeniakit Publisher
Selma Savcı

Bulaşık makinesindeki kireci söküp atan bu yönteme kulak vermelisiniz.

#1
Bulaşık makinesi zamanla kireç ve mineral birikimi nedeniyle performans kaybı yaşayabiliyor. Bu durum hem makinenin ömrünü kısaltabiliyor hem de bulaşıkların mat görünmesine neden olabiliyor. Ev temizliğiyle ilgili son dönemde sıkça konuşulan pratik bir yöntem ise birçok kişinin mutfağında bulunan basit bir malzemeyle bu sorunu çözmeyi vaat ediyor. Üstelik uygulaması oldukça kolay olan bu yöntem, makinenin içini temizlemeye ve bulaşıkların daha parlak çıkmasına yardımcı olabiliyor. Peki bulaşık makinelerinde fark yaratan bu basit yöntem ne?

#2
Bulaşık makineleri zamanla suyun içindeki mineraller nedeniyle fark edilmeden kirlenebiliyor.

#3
Özellikle sert su kullanılan evlerde makinenin içinde kireç tabakası oluşabiliyor ve bu durum hem makinenin performansını düşürebiliyor hem de bulaşıkların üzerinde istenmeyen izler bırakabiliyor.

#4
Bardaklarda oluşan beyaz lekeler, mat görünen tabaklar ve eskisi kadar parlak çıkmayan çatal-bıçaklar çoğu kişinin sıkça karşılaştığı sorunlardan biri.

#5
Pek çok kişi bu problemi çözmek için pahalı temizlik ürünlerine yönelse de aslında mutfakta kolayca bulunabilen basit bir yöntemle bu durumun önüne geçmek mümkün.

#6
İşte son dönemde temizlik önerileri arasında sıkça konuşulan o pratik çözüm: LİMON TUZU!

#7
Sitrik asit olarak da bilinen limon tuzu, bulaşık makinesinin içinde zamanla oluşan kireç ve mineral birikimini çözmeye yardımcı oluyor.

#8
Özellikle ısıtıcı ve filtre bölümlerinde biriken tortuların temizlenmesine destek olurken cam bardaklarda görülen beyaz lekelerin azalmasına katkı sağlayabiliyor.

#9
Aynı zamanda çatal ve bıçakların daha parlak görünmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Düzenli ve doğru şekilde kullanıldığında makinenin daha verimli çalışmasına destek olabiliyor.

#10
Limon tuzunu kullanmanın farklı yolları bulunuyor. Bunlardan biri, makinenin tuz haznesine eklemek. Bulaşık tuzunun bulunduğu bölmeye az miktarda limon tuzu serpmek, zamanla oluşabilecek kireçlenmeye karşı önleyici bir etki yaratabiliyor.

#11
Bir diğer yöntem ise makineyi boş çalıştırarak yapılan temizlik uygulaması. Bunun için 1 veya 2 yemek kaşığı limon tuzu makinenin tabanına eklenip yüksek sıcaklıklı bir programda çalıştırılabiliyor.

#12
Bu işlem, makinenin iç yüzeylerinde biriken tortuların çözülmesine yardımcı olabiliyor.

#13
Ancak kullanım sırasında ölçüyü kaçırmamak önemli. Fazla miktarda limon tuzu kullanılması, zamanla makinenin metal parçalarına ya da contalarına zarar verebilir.

#14
Ayrıca plastik veya renkli bulaşıklarla doğrudan temas etmesi de önerilmiyor.

#15
Uzmanlara göre limon tuzu, bazı kimyasal temizlik ürünlerine kıyasla daha doğal bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte üretici firmalar genellikle makine için özel üretilmiş bulaşık tuzlarının kullanılmasını tavsiye ediyor.

#16
Bu nedenle uygulama öncesinde makinenin kullanım kılavuzuna göz atmak faydalı olabilir. Sabah'a göre; Doğru miktarda ve uygun aralıklarla kullanıldığında limon tuzu, hem kireç oluşumunu azaltmaya hem de bulaşıkların daha parlak görünmesine yardımcı olabiliyor.

