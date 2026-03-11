Bulaşık makinesindeki kireci söküp atıyor! 1 kaşık dökmeniz yeterli... Bu basit yöntem ne?

Bulaşık makinesi zamanla kireç ve mineral birikimi nedeniyle performans kaybı yaşayabiliyor. Bu durum hem makinenin ömrünü kısaltabiliyor hem de bulaşıkların mat görünmesine neden olabiliyor. Ev temizliğiyle ilgili son dönemde sıkça konuşulan pratik bir yöntem ise birçok kişinin mutfağında bulunan basit bir malzemeyle bu sorunu çözmeyi vaat ediyor. Üstelik uygulaması oldukça kolay olan bu yöntem, makinenin içini temizlemeye ve bulaşıkların daha parlak çıkmasına yardımcı olabiliyor. Peki bulaşık makinelerinde fark yaratan bu basit yöntem ne?