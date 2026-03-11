  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem 'Gerici' Altaylı! Laikçi Fatih duaya sığındı
Gündem

'Gerici' Altaylı! Laikçi Fatih duaya sığındı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
‘Gerici’ Altaylı! Laikçi Fatih duaya sığındı

İslam karşıtı çıkışları ve inançlı kesime yönelik hadsiz ifadeleriyle bilinen laikçi gazeteci Fatih Altaylı, yakın dostu İlber Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşince çareyi yine "dua" istemekte buldu. Her fırsatta dini değerleri hedef alan Altaylı'nın, sıkışınca maneviyata sığınması ikiyüzlülüğün bu kadarına da pes dedirtti.

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla pençeleştiği öğrenildi. Geçtiğimiz ay üst üste iki operasyon geçiren ve son olarak ani bir kanama ile sarsılan Ortaylı'nın durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan Ortaylı'nın hastanedeki tedavisi sürerken, acı haberi yakın dostu Fatih Altaylı duyurdu.

Sıkışınca "Eğer inanıyorsanız dua edin" dedi

Köşesinde hocasının durumunu anlatan Altaylı, bugüne kadar savunduğu materyalist ve laikçi söylemlerini bir kenara bırakarak adeta imana geldi. Altaylı yazısında, "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadelerini kullanarak okurlarından dua talep etti. İslam'ı ve Müslümanları her fırsatta aşağılayan bir zihniyetin temsilcisi olan Altaylı'nın, ölüm ve hastalık gerçeğiyle yüzleşince dua kapısını çalması dikkatlerden kaçmadı.

Ameliyatlar sonrası komplikasyon

8 Şubat'ta geçirdiği ilk ameliyatın ardından toparlanamayan Ortaylı, geçtiğimiz pazar gecesi aniden fenalaşmıştı. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu tahmin edilen ünlü tarihçinin, kanamasının durdurulduğu ancak genel durumunun hassasiyetini koruduğu bildirildi.

 

1
Yorumlar

kibarcik

eyyy yüce rabbım küllü şeylere kadirsin fatıh altaylı gibi besmlesız zıhnşıyetin tezahürleri inşallah teslım olmışlardır başka çıkışınız yokkkk tövbe et ımanı tazele ki duaların meşteşap olsun emiiii
x

