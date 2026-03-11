  • İSTANBUL
İsrail'den İran itirafı!

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İran’da rejim değişikliğini mevcut savaşın hedefi olarak görmenin gerçekçi olmadığını kabul ettiklerini açıkladı.

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İran’da rejim değişikliğini mevcut savaşın hedefi olarak görmenin gerçekçi olmadığını kabul ettiklerini açıkladı.

Adını açıklamak istemeyen İsrailli üst düzey güvenlik yetkilisi, İsrail'in Kanal-12 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların hedeflerine değindi.

 

"REJİMİ ZAYIFLATMAK DAHA GERÇEKÇİ"

İsrail'in mevcut savaşın hedefi olarak ilan ettiği İran'da rejim değişikliğinin gerçekçi olmadığını kabul ettiğini dile getiren yetkili, ABD-İsrail'in sürdürdüğü saldırılarla ancak "İran'ın altyapısını yok etme ve rejimi zayıflatmanın daha gerçekçi" olabileceğini söyledi.

 

"İSRAİLLİ YETKİLİLER, ŞU ANDA İRAN REJİMİNİN YIKILACAĞININ GARANTİSİNİN OLMADIĞINI KABUL EDİYOR"

İsrail'in Kanal-13 televizyonu haberinde de "İsrailli yetkililer, şu anda İran rejiminin yıkılacağının garantisinin olmadığını kabul ediyor." ifadeleri yer aldı.

Haberde, Tel Aviv'deki siyasi çevrelerin, ABD Başkanı Donald Trump'tan savaşın sonuna yaklaştığına dair hiçbir işaret gelmediğini iddia ettikleri ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok kez İran halkının rejime karşı sokağa inmesi yönünde çağrılar yapmış ancak İran'da bir karşılık bulmamıştı.

