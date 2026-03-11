İlber Ortaylı'nın sağlık durumu belli oldu! Ailesi merak edilenleri açıkladı!

  • İSTANBUL
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ortaylı'nın ailesi tarafından, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

78 yaşındaki Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti.

Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.

