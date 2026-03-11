ABD ekonomisi için kritik veri açıklandı!
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat'ta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklendiği gibi arttı.
ABD'de şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Şubat ayında TÜFE yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda artış yüzde 2,4 oldu. Piyasalarda aylık bazda yüzde 0,3, yıllıkta yüzde 2,4 artış bekleniyordu.
Ocak ayında TÜFE yüzde 0,2 artış göstermişti.
Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE şubatta yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5'le beklentilere paralel artış kaydetti.
Çekirdek TÜFE'da şubatta yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 artış öngörülüyordu.
