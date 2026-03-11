Annesi mutfakta buldu, dünya başına yıkıldı! Minik Salih’i gaz sızıntısı hayattan kopardı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Mutfaktaki tüpten sızan gazdan zehirlenen 1 yaşındaki Salih bebek, hayatını kaybetti. Annesinin hareketsiz halde bulduğu minik yavrunun ölümü, ihmal ve denetimsizlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. İşte bir aileyi yasa boğan o feci olayın detayları...
Kocaeli’nin sanayi ilçesi Dilovası, bu sabah bir bebeğin ölüm haberiyle sarsıldı. Diliskelesi Mahallesi’nde yaşayan B. ailesinin 1 yaşındaki ferdi Salih, mutfaktaki sızıntının kurbanı oldu. Henüz hayatının baharında, sessizce yayılan gazın etkisiyle can veren minik Salih’in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Diliskelesi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede oturan Hazal B., Salih B. isimli bebeğinin mutfakta hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, bebeğin mutfaktaki gaz kaçağı nedeniyle sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Salih bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem
Bebek katili Netanyahu ve Trump’a tek kelime yok! Koşun Koşun Özgür Demirtaş demokrasi dersi veriyor
Teknoloji
Samsun’da geliştirildi! Yapay zekâ destekli mobil uygulamayla bebeklerde erken teşhis yapacaklar
Gündem
Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!