  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor! 11 Mart 1914: Tayyareci Nuri Bey'in vefatı (Türk Havacılık Tarihinin Öncüsü) Savaş planı elinde patladı: Sarı şeytan Trump, Çıkış Yolu Arıyor! İsrail'den İran itirafı! 11 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi İran ordusundan dikkat çeken açıklama! ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısı yok edildi Siyonist teröristler kafeyi vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti Savaşlar ihtiyar Avrupa'yı uyandırdı! "Her şeyi yapmalıyız" İran'dan yeni misilleme! İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı Siyonist teröristler Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi
Gündem İstanbul’da metroda skandal görüntüler! Bu nasıl bir rezalet böyle
Gündem

İstanbul’da metroda skandal görüntüler! Bu nasıl bir rezalet böyle

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da metroya binen bir genç, elindeki oyuncak silahı insanların üzerine doğrultarak şaka yaptı. Skandal anlara ait görüntüler tepki çekti.

İstanbul'da bir metro hattında seyahat eden genç, elindeki oyuncak silahı çevredeki yolculara doğrultarak şaka yapmaya çalıştı. Vatandaşların büyük korku yaşadığı o anlar, gencin yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, toplu taşıma araçlarında paniğe neden olan bu sorumsuz davranışa sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23