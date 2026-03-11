  • İSTANBUL
Torbalı'da zehir tacirlerine dev darbe! Bir araçta 1 tonu aşkın uyuşturucu yakalandı
Gündem

Torbalı'da zehir tacirlerine dev darbe! Bir araçta 1 tonu aşkın uyuşturucu yakalandı

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Torbalı'da zehir tacirlerine dev darbe! Bir araçta 1 tonu aşkın uyuşturucu yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesi, emniyet güçlerinin nefes kesen operasyonuyla büyük bir zehir sevkiyatına sahne oldu. İçişleri Bakanlığı, Narkotik ve İstihbarat birimlerinin koordineli çalışması sonucu, bir araçta piyasa değeri milyonları bulan devasa miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Torbalı ilçesinde bir araçta 1 ton 346,5 kilogram skunk maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 ton 346,5 kilogram skunk uyuşturucu ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda 1 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. 

