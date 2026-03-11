Torbalı'da zehir tacirlerine dev darbe! Bir araçta 1 tonu aşkın uyuşturucu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Torbalı ilçesinde bir araçta 1 ton 346,5 kilogram skunk maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 ton 346,5 kilogram skunk uyuşturucu ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda 1 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.