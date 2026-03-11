  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Toplantıya katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, 11 milyon 500 bini aşkın üyemizi saygıyla selamlıyorum.

Yarın, İstiklal Marşımızın kabulünün 105'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli marşımız olarak kabul edilmiştir.

Ayrıntılar geliyor…

