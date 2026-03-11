  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Michael Rubin, CHP ile CIA arasındaki ihanet ilişkisini itiraf etti! İBB açıyor Sam amca izliyor Ekrem ikinci günde de duruşmayı sabote etti! “Rüşvet sanığı” olduğunu hatırlatın İstanbul’da metroda skandal görüntüler! Bu nasıl bir rezalet böyle Katil İsrail'den Beyrut'un kalbine alçak saldırı! Sivillerin yaşadığı bina yerle bir oldu Konteyner gemisi bilinmeyen bir cisimden hasar gördü Hürmüz’de ‘bilinmeyen’ bilinenler iş başında! Siyonistlerde panik büyük: İran füzeleri Ben Gurion'u karıştırdı! CHP'li Mersin belediyesinde rüşvet çarkı patladı! Yeni gözaltılar var 2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor Kentsel dönüşümde binalara 'kapalı otopark zorunluluğu' getirilmezse İstanbul'da büyük kaos çıkacak!
Gündem Dünya gündemine oturan anlar! 16 gemi saatler içerisinde imha edildi
Gündem

Dünya gündemine oturan anlar! 16 gemi saatler içerisinde imha edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 6 mayın döşeme gemisinin imha edildiğine dair görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından İran'ın savaş gemilerine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “ABD dün Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisi de dahil çok sayıda savaş gemisini imha etti” ifadeleri yer aldı.

İran 'biz atmadık' diyordu! Türkiye Hatay ve Antep'te düşürülen füzelerin konumunu buldu
İran 'biz atmadık' diyordu! Türkiye Hatay ve Antep'te düşürülen füzelerin konumunu buldu

Gündem

İran 'biz atmadık' diyordu! Türkiye Hatay ve Antep'te düşürülen füzelerin konumunu buldu

Cihat Yaycı'dan şok çıkış! 'Türkiye'ye saldırı İran'dan değil oradan olacak' diyerek duyurdu
Cihat Yaycı'dan şok çıkış! 'Türkiye'ye saldırı İran'dan değil oradan olacak' diyerek duyurdu

Gündem

Cihat Yaycı'dan şok çıkış! 'Türkiye'ye saldırı İran'dan değil oradan olacak' diyerek duyurdu

Orta Doğu’da kriz büyüyor! ABD gemileri vuruldu! İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşedi
Orta Doğu’da kriz büyüyor! ABD gemileri vuruldu! İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşedi

Dünya

Orta Doğu’da kriz büyüyor! ABD gemileri vuruldu! İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşedi

İran o ülkeye '12 milyon varil' petrol gönderdi!
İran o ülkeye '12 milyon varil' petrol gönderdi!

Ekonomi

İran o ülkeye '12 milyon varil' petrol gönderdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23