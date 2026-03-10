Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!
Geçtiğimiz aylarda çektiği videoyla evi bombalanan Filistinli kadınlarla dalga geçen bir İsrailli kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı.
Geçtiğimiz aylarda Gazze’de evleri bombalanıp aileleri, eşleri çocukları öldürülen Filistinli kadınlar gibi giyinerek evi bombalanmış gibi ağlayıp mazlumlarla dalga geçen kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı.
ORTAK TEPKİ: İLAHİ ADALET
Daha aylar önce Filistin halkıyla dalga geçip onların acısıyla mutlu olan hasta ruhlu Yahudi kadın, İran evini vurunca bu kez hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi. Sosyal medya kullanıcılarının ise ortak tepkisi “İlahi adalet bu!” oldu.