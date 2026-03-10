  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya ile yeniden “savaşa hayır” Trump yine geri adım attı! "İran'la görüşebilirim" Zelenski'den Trump’a aylar önce giden İHA uyarısı! "Taktik hata yaptık" itirafı Kapsamlı değişiklikler geliyor! İçişleri’nde yeni dönemin şifreleri Ağzından çıkanları kulakları duymuyor: ABD'li senatörden müslümanlara faşistlik K. Kore’ye karşı kullandığı THAAD’ı G. Kore’den Orta Doğu’ya kaydırıyor Trump kötü çuvalladı Yeditepe Üniversitesinden açıklama! İftara engel yok cuma namazı için de sıkıntı yok İran PKK’sı: Trump’tan net mesaj alamadık, şimdilik savaşa girmiyoruz! Araçlarda multimedya ekranları yasaklandı mı? İşte yeni trafik cezaları! AB'den eşkıya Trump'a İran tepkisi: Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz
Gündem Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!
Gündem

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Geçtiğimiz aylarda çektiği videoyla evi bombalanan Filistinli kadınlarla dalga geçen bir İsrailli kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı.

Geçtiğimiz aylarda Gazze’de evleri bombalanıp aileleri, eşleri çocukları öldürülen Filistinli kadınlar gibi giyinerek evi bombalanmış gibi ağlayıp mazlumlarla dalga geçen kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı.

ORTAK TEPKİ: İLAHİ ADALET

Daha aylar önce Filistin halkıyla dalga geçip onların acısıyla mutlu olan hasta ruhlu Yahudi kadın, İran evini vurunca bu kez hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi. Sosyal medya kullanıcılarının ise ortak tepkisi “İlahi adalet bu!” oldu.

Filistinli kadınlar ramazanı Siyonizmin zindanlarında geçiriyor!
Filistinli kadınlar ramazanı Siyonizmin zindanlarında geçiriyor!

Dünya

Filistinli kadınlar ramazanı Siyonizmin zindanlarında geçiriyor!

Soykırımcı kansızlar: Filistinli yavruyu kan kaybından şehit ettiler
Soykırımcı kansızlar: Filistinli yavruyu kan kaybından şehit ettiler

Gündem

Soykırımcı kansızlar: Filistinli yavruyu kan kaybından şehit ettiler

İsrail'den Filistinlilere zulüm: Onlarca gözaltı var
İsrail'den Filistinlilere zulüm: Onlarca gözaltı var

Gündem

İsrail'den Filistinlilere zulüm: Onlarca gözaltı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alî

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ohh!

Hayvandan beter sapik mahluklar SADECEV YAHUDI SERAATCSI/IRKCI SIYONIST MAHLUKLAR OLABILIR ZATEN... ZALJMLIGIN BILE SEVIYESI OLUR BU AZGIN KAVIM CUKUR ICINDEKI KUDUZ LAR

............
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23