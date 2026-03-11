  • İSTANBUL
SON DAKİKA
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesine rüşvet baskını: 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu
Gündem

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesine rüşvet baskını: 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesine rüşvet baskını: 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’nın da bulunduğu çeşitli suçlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada operasyon kapsamında 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulduğu duyuruldu.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni yönelik başlatılan 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığının aklanması' soruşturması kapsamında polis ekipleri sabah saatlerinde belediyenin Akdeniz ilçesindeki binasına gitti. Polis ekiplerinin belediyedeki incelemesi sürerken başsavcılıktan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

GÖZALTI VE EL KOYMA

Yazılı açıklamada, "Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevlilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik olarak 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına ilişkin gerçekleştirilen operasyon neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, operasyon kapsamında 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulduğu bildirildi.

Yorumlar

Vatandaş

Bir kuruş bile hakkımiz varsa bu chp belediyelerine ve tum chp lilere ve ittifak ettiklerine haram zıkkım, olsun balık kılçığı gibi boğazlarına takılsın.

misafir

Belediyenin o kadarmı malı mülkü varmış. cık cık cık.
