Hürmüz’de füze sağanağı: Devrim Muhafızları fena vurdu savaş gemileri değil, alevler konuşuyor!

Hürmüz Boğazı'nda bu sabah hareketli saatler yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, İran füzeleri dakikalar arayla iki ayrı gemiyi hedef aldı.

İlk darbe Umman açıklarında: Umman kıyılarına 11 mil mesafedeki ilk gemi, aldığı füze darbesiyle sarsıldı. Gemide çıkan yangın sonrası mürettebat can havliyle gemiyi tahliye etti.

Umman kıyılarına 11 mil mesafedeki ilk gemi, aldığı füze darbesiyle sarsıldı. Gemide çıkan yangın sonrası mürettebat can havliyle gemiyi tahliye etti. İkinci vuruş Dubai yakınlarında: İlk saldırıdan kısa süre sonra, Dubai’nin 50 mil kuzeybatısında bir başka gemi daha İran füzelerinin hedefi oldu.

"Geçiş hakkı yoktur, deneyin görün!"

Saldırıların hemen ardından Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri’den dünyayı sarsan o açıklama geldi. Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin buradan geçiş hakkı yoktur. Şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin dedik, denediler ve gördüler" mesajıyla Batı'ya meydan okudu.

15 Türk gemisi güvenli bölgede bekliyor

Bölgedeki sıcak gelişmelere ilişkin Türkiye’den de açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen 15 Türk sahipli gemi ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirterek, "Gemilerimizin ve personelimizin durumunda herhangi bir sıkıntı yok, yakından takip ediyoruz" dedi.

Trump’tan içi boş tehditler

İran’ın kararlı duruşu karşısında köşeye sıkışan ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden tehditler savurmaya devam ediyor. Trump, petrol akışının durması halinde İran'ın "20 kat daha sert" vurulacağını iddia etse de, sahadaki gerçekler ABD’nin Hürmüz’deki kontrolünü kaybettiğini gösteriyor.

Dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği bu kritik su yolunda yaşananlar, küresel enerji piyasalarında şok dalgası yaratırken, petrol fiyatlarının önlenemez yükselişi Batı ekonomilerini iflasın eşiğine sürüklüyor.