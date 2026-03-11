  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Michael Rubin, CHP ile CIA arasındaki ihanet ilişkisini itiraf etti! İBB açıyor Sam amca izliyor Ekrem ikinci günde de duruşmayı sabote etti! “Rüşvet sanığı” olduğunu hatırlatın İstanbul’da metroda skandal görüntüler! Bu nasıl bir rezalet böyle Katil İsrail'den Beyrut'un kalbine alçak saldırı! Sivillerin yaşadığı bina yerle bir oldu Konteyner gemisi bilinmeyen bir cisimden hasar gördü Hürmüz’de ‘bilinmeyen’ bilinenler iş başında! Siyonistlerde panik büyük: İran füzeleri Ben Gurion'u karıştırdı! CHP'li Mersin belediyesinde rüşvet çarkı patladı! Yeni gözaltılar var 2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor Kentsel dönüşümde binalara 'kapalı otopark zorunluluğu' getirilmezse İstanbul'da büyük kaos çıkacak!
Gündem Hürmüz’de füze sağanağı: Devrim Muhafızları fena vurdu savaş gemileri değil, alevler konuşuyor!
Gündem

Hürmüz’de füze sağanağı: Devrim Muhafızları fena vurdu savaş gemileri değil, alevler konuşuyor!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hürmüz’de füze sağanağı: Devrim Muhafızları fena vurdu savaş gemileri değil, alevler konuşuyor!

ABD ve İsrail’in bölgeyi kan gölüne çevirme planları, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki çelikten iradesine çarptı. İran Devrim Muhafızları'nın "Şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" restinin ardından, Boğaz'da gerilim fiili çatışmaya dönüştü. İşgalci güçlerle bağlantılı olduğu belirlenen iki gemi, İran füzeleriyle denizin dibine gönderilmek üzere vuruldu.

Hürmüz Boğazı'nda bu sabah hareketli saatler yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, İran füzeleri dakikalar arayla iki ayrı gemiyi hedef aldı.

  • İlk darbe Umman açıklarında: Umman kıyılarına 11 mil mesafedeki ilk gemi, aldığı füze darbesiyle sarsıldı. Gemide çıkan yangın sonrası mürettebat can havliyle gemiyi tahliye etti.
  • İkinci vuruş Dubai yakınlarında: İlk saldırıdan kısa süre sonra, Dubai’nin 50 mil kuzeybatısında bir başka gemi daha İran füzelerinin hedefi oldu.

"Geçiş hakkı yoktur, deneyin görün!"

Saldırıların hemen ardından Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri’den dünyayı sarsan o açıklama geldi. Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin buradan geçiş hakkı yoktur. Şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin dedik, denediler ve gördüler" mesajıyla Batı'ya meydan okudu.

15 Türk gemisi güvenli bölgede bekliyor

Bölgedeki sıcak gelişmelere ilişkin Türkiye’den de açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen 15 Türk sahipli gemi ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirterek, "Gemilerimizin ve personelimizin durumunda herhangi bir sıkıntı yok, yakından takip ediyoruz" dedi.

Trump’tan içi boş tehditler

İran’ın kararlı duruşu karşısında köşeye sıkışan ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden tehditler savurmaya devam ediyor. Trump, petrol akışının durması halinde İran'ın "20 kat daha sert" vurulacağını iddia etse de, sahadaki gerçekler ABD’nin Hürmüz’deki kontrolünü kaybettiğini gösteriyor.

Dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği bu kritik su yolunda yaşananlar, küresel enerji piyasalarında şok dalgası yaratırken, petrol fiyatlarının önlenemez yükselişi Batı ekonomilerini iflasın eşiğine sürüklüyor.

Hürmüz’de mayın krizi! Petrol piyasası savaş tamtamlarıyla çalkalanıyor
Hürmüz’de mayın krizi! Petrol piyasası savaş tamtamlarıyla çalkalanıyor

Gündem

Hürmüz’de mayın krizi! Petrol piyasası savaş tamtamlarıyla çalkalanıyor

Konteyner gemisi bilinmeyen bir cisimden hasar gördü Hürmüz’de ‘bilinmeyen’ bilinenler iş başında!
Konteyner gemisi bilinmeyen bir cisimden hasar gördü Hürmüz’de ‘bilinmeyen’ bilinenler iş başında!

Gündem

Konteyner gemisi bilinmeyen bir cisimden hasar gördü Hürmüz’de ‘bilinmeyen’ bilinenler iş başında!

ABD donanmasında "Hürmüz" korkusu: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemiyor!
ABD donanmasında "Hürmüz" korkusu: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemiyor!

Gündem

ABD donanmasında "Hürmüz" korkusu: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemiyor!

Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun
Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun

Dünya

Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23