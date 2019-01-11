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Son dakika İDO iptal seferler 11 Ocak Cuma

Son dakika İstanbul’da dün geceden itibaren etkili olan rodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da lodos İDO ve BUDO seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Peki iptal olan İDO ve BUDO seferleri hangileri?

11 Ocak 2019 Cuma 08:36
Son dakika İDO iptal seferler 11 Ocak Cuma

Son dakika İstanbul’da dün geceden itibaren etkili olan rodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da lodos İDO ve BUDO seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Peki iptal olan İDO ve BUDO seferleri hangileri?

Lodos, Kadıköy Moda Sahili’nde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü. Lodos nedeniyle oluşan şiddetli rüzgarın bir süre daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan seferler şunlar:

Beşiktaş-Bostancı 08:10 - 08:40

Bostancı-Beşiktaş 07:30 - 08:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08:45 - 09:25

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07:40 - 08:20

Yalova-Yenikapı 07:15 - 08:30

Yenikapı-Yalova 07:45 - 09:00

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00 - 15:00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 - 11:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55

Şehir Hatları Vapurları'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:

07:50 Kadıköy-Sarıyer 

07:30 Beşiktaş-Adalar 

07:55 Bostancı-Karaköy 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 08:36
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. İdo
  5. ido iptal
  6. ido iptal edilen hatlar
  7. ido iptal seferler 11 ocak

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