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Gündem Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Gündem

Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 18:17:00 - 2024-01-09 18:41:44

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Fatih Camii’nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Camii’nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre Camii içerisine girerek slogan atan Ömer S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli Ömer S. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cezaevine gönderildi

Şüpheli Ömer S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıktaki işlemleri de biten şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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