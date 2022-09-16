Son dakika deprem: Deprem mi oldu? Kandilli, AFAD son depremler listesi 2022
Ülkemizde yaşanan son depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi tarafından listeleniyor. Türkiye'de son dakika deprem bilgileri yakından takip ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli ve AFAD'ın paylaşmış olduğu verileri inceliyor. Son olarak Elazığ Maden ilçesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Eylül 2022… İşte yaşanan son depremler listesi..
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel 16 Eylül 2022 Cuma tarihli son depremler listesi yayınlanıyor. Bu bilgilere göre yurt genelinde pek çok küçük sarsıntı meydana gelirken şiddeti 3’ü aşan depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi'nden alınan verilere göre, 16 Eylül Cuma günü saat 04.56'da merkez üssü Mersin'in Aydıncık ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 15.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
İlginizi çekebilir → YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS ek tercih ödemesi hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM Ek tercih ücreti ne kadar? → TIKLAYINIZ