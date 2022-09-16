Son dakika deprem: Deprem mi oldu? Kandilli, AFAD son depremler listesi 2022

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel 16 Eylül 2022 Cuma tarihli son depremler listesi yayınlanıyor. Bu bilgilere göre yurt genelinde pek çok küçük sarsıntı meydana gelirken şiddeti 3’ü aşan depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi'nden alınan verilere göre, 16 Eylül Cuma günü saat 04.56'da merkez üssü Mersin'in Aydıncık ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 15.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

İlginizi çekebilir → YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS ek tercih ödemesi hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM Ek tercih ücreti ne kadar? → TIKLAYINIZ