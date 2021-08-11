Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turkovac'la ilgili sevindiren haber!
Yerli aşı Turkovac'la ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ilgili hastanelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Üçüncü doz aşamasındayız. Neticeler şu ana kadar gayet güzel geliyor. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız." dedi.
Yerli aşı Turkovac'la ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ilgili hastanelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Üçüncü doz aşamasındayız. Neticeler şu ana kadar gayet güzel geliyor. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız." dedi.
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