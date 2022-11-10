Son dakika! Bitlis'de deprem! Bitlis, Van 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem: AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler, 10 Kasım gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Bitlis günde depremle uyandı. Saat 06.08'deki depremin ardından saat 07.57'de yeniden deprem meydana geldi. Depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydedildi. İşte 10 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve 10 Kasım 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Kandilli ve AFAD son depremler listesi bu sabah Bitlis'te meydana gelen depremlerle birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Bitlis'in Ahlat ilesinde sabah 06.08'de 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 07.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem Bitlis'le birlikte Van'da da hissedildi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.

(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son depremler listelenmiştir.

10 KASIM 2022 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer şeklinde sıralanmıştır.

2022.11.10 08:37:07 38.7473 42.5872 7.9 -.- 2.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.10 08:16:16 37.0860 28.3602 6.3 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.10 07:57:32 38.7112 42.5900 4.0 -.- 4.2 4.4 ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.10 07:19:07 38.2833 38.8380 5.0 -.- 1.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.11.10 06:37:55 37.8872 26.9400 5.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.10 06:19:07 40.6042 36.7172 4.1 -.- 2.3 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.10 06:08:26 38.7182 42.5457 5.0 -.- 3.8 4.0 ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.10 05:28:29 39.5562 28.2228 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel

2022.11.10 05:07:16 38.0720 28.9533 9.2 -.- 1.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2022.11.10 05:00:50 37.0845 28.4192 3.0 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.10 04:59:57 41.1847 24.5968 5.3 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.11.10 04:32:54 38.1015 32.6795 7.8 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2022.11.10 04:30:32 37.8753 26.9127 10.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.10 04:05:53 38.5693 43.2177 3.9 -.- 1.3 -.- CITOREN-(VAN) İlksel

2022.11.10 03:50:42 37.0597 28.4225 5.0 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.10 03:27:27 38.3503 27.1993 4.4 -.- 2.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.10 01:28:09 35.7132 26.6338 25.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.10 01:24:14 37.8885 26.9350 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.10 01:10:02 37.0885 28.4185 11.1 -.- 1.0 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.10 00:40:46 37.8705 26.9317 12.8 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.10 00:26:08 37.8645 26.9257 12.0 -.- 3.5 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.09 23:50:47 38.6977 26.4535 12.3 -.- 2.5 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2022.11.09 21:41:45 37.0250 34.4523 3.6 -.- 1.8 -.- HOROZLU-TOROSLAR (MERSIN) İlksel

2022.11.09 19:04:38 37.0755 28.4045 10.5 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.09 18:58:31 37.0725 28.3813 8.8 -.- 2.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.09 17:05:12 39.4525 31.4785 0.0 -.- 0.9 -.- YENIKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2022.11.09 16:36:03 38.3552 27.1913 10.2 -.- 2.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.09 16:11:44 40.6180 26.5092 5.3 -.- 1.2 -.- MECIDIYE-KESAN (EDIRNE) İlksel

2022.11.09 15:23:27 38.0353 42.5442 20.8 -.- 2.0 -.- GONULLU-HIZAN (BITLIS) İlksel

2022.11.09 14:35:37 39.4050 28.5162 6.9 -.- 1.8 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2022.11.09 14:08:48 36.0903 33.5445 5.0 -.- 1.2 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2022.11.09 13:16:29 35.8997 28.4938 19.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.09 12:24:34 39.2097 29.3608 0.0 -.- 1.5 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2022.11.09 11:08:00 39.4783 40.2397 3.3 -.- 2.9 -.- SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2022.11.09 10:31:48 36.5645 28.1017 47.3 -.- 2.0 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.11.09 09:23:27 39.0677 28.1185 11.8 -.- 1.3 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.11.09 08:14:12 40.2055 31.7315 4.6 -.- 1.8 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

AFAD SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ (Türkiye Deprem Haritası 2022)

AFAD deprem haritası SORGULAMA için TIKLAYINIZ (Türkiye Deprem Tehlike Haritaları - e-Devlet Kapısı)

Adrese göre deprem riski SORGULAMA (Mahalle mahalle deprem haritası)

"Bulunduğunuz yerin #deprem tehlike değerini biliyor musunuz? https://tdth.afad.gov.tr adresinden koordinat ve adres bilgilerinizi girerek, yaşadığınız yerin deprem tehlike değerini öğrenebilirsiniz.