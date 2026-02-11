  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Miçotakis ile kameraların karşısına geçti! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi...

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"Üst düzey temaslarımızı pekiştirdik. Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirmesini umut ediyoruz.

7 milyar dolar olan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefini görüştük. İlişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik.

İlişkilerimizin çözüm noktasında ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Bugün ayrıca terör konusunda da konuştuk. Ege ve Doğu Akdeniz konularındaki tutumuzu ele aldık. Bu meseleler uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değildir. Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki ülkedir. Avrupa savunma girişiminde yer almamız ortak menfaatimizedir.

BATI TRAKYA BEKLENTİSİ

Miçotakis ile Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki beklentilerimizi paylaştım.

İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Filistin meselesinde adil tutum gerekiyor, bu tutumumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Sayın Başbakanla Gazze'deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik.

Üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye'nin kendisi için değil, Yunanistan'ın ve Avrupa'nın güvenliği için de mühim olduğu ortadadır."

SAMİMİ KONUŞMA YAPTIK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise şu ifadeleri kullandı: Bu toplantıda diyaloğun ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Biz iki ülke arasındaki gündemi 3 ana maddede konuştuk. Açık olan diyalog kanalları vesilesiyle konuşma fırsatı bulduk.

Aramızdaki konuları samimi bir şekilde konuştuk. Her zaman diyalogtan yanayız. İyi niyetle bakıyoruz. Çabalarımız meyvesini vermeye başladı."

 

Dertli

Dostum micotakis demiş..
