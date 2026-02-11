  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Evde mutfakta unuttuğunuz ve kararmaya başlayan muzlarınız için bu tarifi uygulamanız mümkün...

#1
Foto - Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Evdeki olgunlaşmış muzları değerlendirmenin en havalı yolu olan banana bread tarifi, nemli dokusu ve mis gibi kokusuyla mutfağınızı saracak. Pastanelerde dilimi fahiş fiyatlara satılan bu lezzeti, sadece birkaç basit malzemeyle evde yapmanın tüm püf noktalarını hazırladık.

#2
Foto - Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Evdeki kararmış muzların en lezzetli hali olan banana bread tarifi sizi bekliyor.

#3
Foto - Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Mutfakta bazen en basit malzemeler, en büyük şaheserlere dönüşür. Üzeri beneklenmiş, artık yenmeyecek kadar yumuşamış muzlar da bunlardan biri. Dünya mutfaklarında "Banana Bread" olarak bilinen bu nefis muzlu ekmek, hem kek yumuşaklığında hem de doyurucu bir öğün alternatifi sunuyor. İster kahvaltıda kızartıp üzerine tereyağı sürün, ister kahvenizin yanına eşlikçi yapın; bu tarif vazgeçilmeziniz olacak. İşte israfı önleyen, lezzeti garantileyen adım adım Banana Bread yapılışı...

#4
Foto - Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Olgunlaşmış muzları değerlendirmenin en lezzetli yolu olan, içi nemli ve dışı hafif kıtır Banana Bread (Muzlu Ekmek) tarifi, hem kahvaltılar hem de çay saatleri için vazgeçilmez bir klasiktir. İşte tam ölçülü, pastane usulü Banana Bread tarifi...

#5
Foto - Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Malzemeler 3 adet orta boy olgunlaşmış muz (Üzeri beneklenmiş olanlar en iyi sonucu verir) Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı (veya sıvı yağ) 3/4 su bardağı toz şeker (Esmer şeker varsa daha karamelize bir tad verir) 1 adet yumurta (Oda sıcaklığında) 1 paket vanilin 1 çay kaşığı karbonat Bir fiske tuz 1,5 su bardağı un İsteğe bağlı: 1/2 su bardağı ceviz içi veya damla çikolata

#6
Foto - Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Muzları hazırlayın. Geniş bir kâsede olgunlaşmış muzları bir çatal yardımıyla püre haline getirin. Tamamen pürüzsüz olması gerekmez, küçük parçalar doku katar.

#7
Foto - Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Pürenin üzerine eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın. Ardından şeker, çırpılmış yumurta ve vanilini ekleyerek homojen bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Karışımın üzerine karbonat ve tuzu ekleyin. Unu eleyerek ilave edin. Dikkat: Unu ekledikten sonra karışımı çok fazla çırpmayın, sadece malzemeler birleşene kadar karıştırmanız yeterlidir. (Fazla karıştırmak ekmeğin sert olmasına neden olur.

#8
Foto - Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Kullanacaksanız ceviz veya çikolataları ekleyin. Yağlanmış veya pişirme kağıdı serilmiş baton bir kek kalıbına harcı dökün. Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin. Kürdan testi yapın; kürdan temiz çıkıyorsa fırından alabilirsiniz.

#9
Foto - Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Muzların Durumu: Muzlarınız ne kadar siyah ve olgunsa, ekmeğiniz o kadar şekerli ve aromatik olur. Dinlendirme: Fırından çıktıktan sonra en az 15-20 dakika kalıpta dinlenmesine izin verin. Dilimlemeden önce tamamen soğuması lezzetinin oturmasını sağlar. Servis Önerisi: Bir dilim kestikten sonra tavada hafifçe ısıtıp üzerine bir parça tuzlu tereyağı sürerek denemenizi şiddetle öneriyoruz.

