Evdeki kararmış muzları çöpe atmayın! İşte enfes banana bread tarifi: Mutlaka deneyin...

Mutfakta bazen en basit malzemeler, en büyük şaheserlere dönüşür. Üzeri beneklenmiş, artık yenmeyecek kadar yumuşamış muzlar da bunlardan biri. Dünya mutfaklarında "Banana Bread" olarak bilinen bu nefis muzlu ekmek, hem kek yumuşaklığında hem de doyurucu bir öğün alternatifi sunuyor. İster kahvaltıda kızartıp üzerine tereyağı sürün, ister kahvenizin yanına eşlikçi yapın; bu tarif vazgeçilmeziniz olacak. İşte israfı önleyen, lezzeti garantileyen adım adım Banana Bread yapılışı...