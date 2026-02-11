Bakan Güler Meclis’te konuştu: F-35 müzakerelerinde henüz ilerleme sağlanamadı

Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan ve ABD ile ilişkilerde en kritik düğümlerden birini oluşturan F-35 savaş uçağı tedariki konusunda umulan "müjde" gelmedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde katıldığı AK Parti grup toplantısı girişinde gazetecilerin "F-35 konusunda bir ilerleme var mı?" sorusuna yanıt verdi. Sürecin durağanlığını koruduğunu ima eden Güler, "Hayır, henüz bir gelişme yok. Olunca açıklıyoruz" ifadelerini kullanarak diploması trafiğinin henüz somut bir sonuç üretmediğini tescilledi.

Washington yönetiminin, Türkiye’nin parasını ödediği uçakları hangarlarda bekletmeye devam etmesi ve teslimat takvimi konusunda ayak diremesi Ankara’nın sabrını zorlarken; Bakan Güler’in kısa ve öz açıklaması, Türkiye’nin savunma ihtiyaçları noktasında sadece F-35’e bağlı kalmadığının da işareti olarak yorumlandı. Savunma kaynakları, ABD’nin F-16 modernizasyonu ve F-35 teslimatı gibi kritik dosyalarda yavaş hareket etmesinin bölgedeki dengeleri etkilediğini vurgularken, Türkiye’nin KAAN ve diğer milli projelerle gökyüzündeki hakimiyetini perçinleme kararlılığı sürüyor.