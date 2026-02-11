İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Bakan Çiftçi’nin daha önce görev yaptığı yerlerde ve katıldığı programlarda gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilavetine ait videolar, atama kararının ardından yeniden gündeme taşındı. Kısa sürede on binlerce paylaşım ve beğeni alan görüntülerde, Çiftçi’nin makamına uygun ve huşu içindeki tilaveti izleyenleri adeta mest etti.

İmam Hatip ve İlahiyat kökenli Bakan: "Gönülleri fethetti"

Konya İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Mustafa Çiftçi’nin bu donanımı, seslendirdiği ayetlerdeki tecvid ve mahreç hakimiyetiyle de kendini gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Devletin asayişi emin ellerde, gönlümüz ferah" yorumlarıyla yeni Bakana destek verirken, Çiftçi’nin hem siyasal bilgiler hem de ilahiyat eğitimi almış olması "çift kanatlı bürokrat" nitelemesini beraberinde getirdi.