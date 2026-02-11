  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, göreve başlar başlamaz sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi.

Bakan Çiftçi’nin daha önce görev yaptığı yerlerde ve katıldığı programlarda gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilavetine ait videolar, atama kararının ardından yeniden gündeme taşındı. Kısa sürede on binlerce paylaşım ve beğeni alan görüntülerde, Çiftçi’nin makamına uygun ve huşu içindeki tilaveti izleyenleri adeta mest etti.

 

İmam Hatip ve İlahiyat kökenli Bakan: "Gönülleri fethetti"

Konya İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Mustafa Çiftçi’nin bu donanımı, seslendirdiği ayetlerdeki tecvid ve mahreç hakimiyetiyle de kendini gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Devletin asayişi emin ellerde, gönlümüz ferah" yorumlarıyla yeni Bakana destek verirken, Çiftçi’nin hem siyasal bilgiler hem de ilahiyat eğitimi almış olması "çift kanatlı bürokrat" nitelemesini beraberinde getirdi.

kartal

FETULAH GÜLENDE İYİ OKURDU ))))
