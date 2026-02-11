Büyük şok etkisi yaptı: Galatasaray'da İlkay Gündoğan depremi! 470 milyonluk kriz
Büyük umutlarla İngiltere'den takıma gelen İlkay için taraftarlar büyük bir şok yaşıyor.
İlkay Gündoğan, Galatasaray'da tam bir hayal kırıklığına neden oldu. Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan ancak bir türlü sahada varlık gösteremeyen tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan'ın maliyeti ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için hayal kırıklığı yaşanıyor. Sezon başında Manchester City'den kadroya katılan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan'ın kazanacağı ücret ise tartışma konusu oldu.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminin flaş takımlarından biri olan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerden biri de İlkay Gündoğan olmuştu. Manchester City'den ayrılan tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İlkay Gündoğan'ın maliyeti ise performansından büyük oldu. 35 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılardan 2 yıl için toplam 9 milyon euro (Yaklaşık 470 milyon TL) kazanacak. Hayal kırıklığına neden olan tecrübeli oyuncu, sosyal medyada sık sık taraftarların eleştirilerinin hedefi oluyor.
İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1459 dakika sahada kalan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 gol ve 4 asistle skora etki edebildi.
