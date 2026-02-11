  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler! Yeni bakan ittaparları korkutuyor: Vali iken şehirde tek bir başıboş köpek bırakmamıştı! İngiliz ordusunun içler acısı halini Sir Carter paylaştı! Büyük değil küçük Britanya İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne? Çıban başı Netanyahu CHP soslu ‘DEM’li kara deprem propagandası Trump ile ilgili Epstein iddiası! “Herkes onun bunu yaptığını biliyordu” Küfürbaz Özel, CHP’de kalmanın kriterlerini ortaya koydu! Çalanlarla yola devam Epstein’in şeytani çarkındaki 6 alçak isim açıklandı: Siyonist sermayenin sapkın vahşeti sansürle gizlenmiş! Yeni Akit yazarı İdris Günaydın Berat Albayrak ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını anlattı! "İnanan tekenin boynuzundan süt çıkarır, inanmayan Epstein çukurunda boğulur" MİT’ten MOSSAD’a geçit yok! 2 casus daha yakalandı
Eğitim 28 Şubat kafalılara kapak olsun! Başörtülülerin gidemediği üniversitelerden kadın öğrenci rekoru kıran üniversitelere
Eğitim

28 Şubat kafalılara kapak olsun! Başörtülülerin gidemediği üniversitelerden kadın öğrenci rekoru kıran üniversitelere

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
28 Şubat kafalılara kapak olsun! Başörtülülerin gidemediği üniversitelerden kadın öğrenci rekoru kıran üniversitelere

28 Şubat zihniyetine ‘kapak’ olacak verileri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıkladı. Buna göre, yükseköğretimde kadın öğrencilerin oranı yüzde 53,2'ye ulaştı.

Yıllardır başörtülü öğrencilere zülüm eden zihniyet yüzünden milyonlarca insan mağdur olmuştu. 28 Şubat döneminde adeta zirveye çıkan bu anlayış yüzünden Türk kadını eğitimden uzak kalmıştı.

AK Parti dönemi ile birlikte artık eski günler geride kaldı ve Türk kadını hak ettiği eğimi almaya başladı. Bu durum verilere de yansımaya başladı.

Buna göre, Türkiye genelinde yükseköğretim seviyesindeki kadın öğrenci oranı geçen yıl itibarıyla yüzde 53,2'ye ulaştı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2020 akademik yılında yüzde 49,1 olarak kaydedilen kadın öğrenci oranı, 2025'te yüzde 53,2 ile tarihi seviyeye yükseldi.

Toplam öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313, kadın öğrenci sayısı 3 milyon 634 bin 91 oldu. Ön lisans programlarında 2020'de yüzde 51,6 olan kadın öğrenci oranı, geçen akademik yılda yüzde 54,4 seviyesine ulaştı.

Lisans düzeyinde de kadın öğrenci oranı aynı dönemlerde yüzde 47,5'ten yüzde 52,4'e yükselerek erkek öğrencileri geride bıraktı.

Yüksek lisans programlarında 2020 yılında yüzde 48,2 olan kadın öğrenci oranı, 2025'te yüzde 50,6'ya çıktı. Doktora programlarında da kadın öğrenci oranı yüzde 47,7'den yüzde 51,3'e yükseldi. Böylece doktora düzeyinde öğrenim gören kadınların oranı ilk kez erkekleri geçti.

YÖK tarafından alınan kararla, 2023'ten itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 34 yaş üzeri kadınlara ek kontenjan tanımlanarak pozitif ayrımcılık uygulaması başlatılmıştı.

Düzenlemeyle eğitimlerine çeşitli sebeplerle ara vermek zorunda kalan 34 yaş üstü kadınlara, üniversiteye başlayarak eğitim hayatlarına yeniden yön verme imkanı tanındı.

KADIN AKADEMİSYEN ORANI YÜZDE 46'YA YÜKSELDİ

Yükseköğretimdeki kadın öğrencilerin farkı, kendini akademik kadroda da gösterdi. Akademik personel sayıları incelendiğinde, 2020 akademik yılında yüzde 45,3 olan kadın akademisyen oranı, 2025'te yüzde 46,8'e yükseldi.

Aynı dönemde Türkiye'deki üniversitelerde toplam akademisyen sayısı ise 179 bin 495'ten 185 bin 188'e çıktı. Araştırma görevlileri arasında kadınların oranı 2020 yılında yüzde 51,2 iken, geçen yılın verilerine göre bu oran yüzde 55'e ulaştı.

Öğretim görevlisi kadrosunda da kadınların oranı yüzde 50,6'dan yüzde 52,1'e yükseldi. Kadın doktor öğretim üyesi oranı son 5 yılda yüzde 44,9'dan yüzde 47,8'e, kadın doçent oranı yüzde 40,1'den yüzde 43,3'e, kadın profesör oranı da yüzde 32,4'ten yüzde 34,9'a yükseldi.

Güncel verilere göre son bir yılda "fırsat eşitliği" alanında 416, "insan hakları" alanında 6 bin 439, "kadın hakları" alanında 1654, "kadına yönelik şiddet" alanında ise 5 bin 384 akademik çalışma gerçekleştirildi.

Başörtüsü zulmü hala hafızalarda! Bakan Tekin’in şahit olduğu 2 acı olay
Başörtüsü zulmü hala hafızalarda! Bakan Tekin’in şahit olduğu 2 acı olay

Gündem

Başörtüsü zulmü hala hafızalarda! Bakan Tekin’in şahit olduğu 2 acı olay

Başörtüsü düşmanlığı hortladı! AK Parti’den İYİ Parti’ye "hesap sor" çağrısı
Başörtüsü düşmanlığı hortladı! AK Parti’den İYİ Parti’ye "hesap sor" çağrısı

Gündem

Başörtüsü düşmanlığı hortladı! AK Parti’den İYİ Parti’ye "hesap sor" çağrısı

Başörtüsü düşmanlığı yine hortladı: Kişiyi tanımadan nefret kusuyorlar! Fransız siyasetçi, ırkçılığı savcılığa şikayet etti!
Başörtüsü düşmanlığı yine hortladı: Kişiyi tanımadan nefret kusuyorlar! Fransız siyasetçi, ırkçılığı savcılığa şikayet etti!

Dünya

Başörtüsü düşmanlığı yine hortladı: Kişiyi tanımadan nefret kusuyorlar! Fransız siyasetçi, ırkçılığı savcılığa şikayet etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü düşmanlarına ders!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü düşmanlarına ders!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü düşmanlarına ders!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23