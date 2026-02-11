İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim: Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti!
Türkiye'nin huzur ve güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığı’nda tarihi bir gün yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, düzenlenen törenle görevi Ali Yerlikaya’dan devraldı.
Akit TV’de de geniş yankı bulan devir teslim sürecinde, Ali Yerlikaya’nın veda mesajı ve yeni Bakan Mustafa Çiftçi’nin ilk sözleri siyaset gündemine damga vurdu.
Yerlikaya, 4 Haziran 2023'te devraldığı hizmet bayrağını, "kıymetli kardeşim" dediği Mustafa Çiftçi’ye teslim ederek bakanlığa veda etti.