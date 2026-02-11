  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump ile ilgili Epstein iddiası! “Herkes onun bunu yaptığını biliyordu” Küfürbaz Özel, CHP’de kalmanın kriterlerini ortaya koydu! Çalanlarla yola devam Epstein’in şeytani çarkındaki 6 alçak isim açıklandı: Siyonist sermayenin sapkın vahşeti sansürle gizlenmiş! Yeni Akit yazarı İdris Günaydın Berat Albayrak ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını anlattı! "İnanan tekenin boynuzundan süt çıkarır, inanmayan Epstein çukurunda boğulur" MİT’ten MOSSAD’a geçit yok! 2 casus daha yakalandı Forkliftle daldı, eşekle kaçtı! Kuyumcu hırsızlığında şok eden detaylar... Avustralya'da yüzlerce kişi, Herzog'un ziyaretini protesto etti Lanetli kavimi dünya istemiyor Bu CHP iktidara gelirse, işte böyle hepinizi küfre boğacaklar! Sivas'ta şehit babasına dilenci diyen adama bakın ne yaptılar! Hürmüz’de ‘barut fıçısı’ alarmı: ABD’den gemilerine ‘İran’dan kaçın’ talimatı
Gündem İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim: Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti!
Gündem

İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim: Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim: Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti!

Türkiye'nin huzur ve güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığı’nda tarihi bir gün yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, düzenlenen törenle görevi Ali Yerlikaya’dan devraldı.

Akit TV’de de geniş yankı bulan devir teslim sürecinde, Ali Yerlikaya’nın veda mesajı ve yeni Bakan Mustafa Çiftçi’nin ilk sözleri siyaset gündemine damga vurdu.

Yerlikaya, 4 Haziran 2023'te devraldığı hizmet bayrağını, "kıymetli kardeşim" dediği Mustafa Çiftçi’ye teslim ederek bakanlığa veda etti.

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile ilgili dikkat çeken "Alparslan Türkeş" detayı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile ilgili dikkat çeken “Alparslan Türkeş” detayı

Gündem

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile ilgili dikkat çeken “Alparslan Türkeş” detayı

Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi ‘den ilk açıklama
Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi ‘den ilk açıklama

Gündem

Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi ‘den ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim: Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti!
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim: Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti!

Gündem

İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim: Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23